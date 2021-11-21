Hülya Avşar'ın itirafının ardından Tanju Çolak ve eşi Aysu Çolak cephesinde şok gelişme! O detay 'boşanıyorlar mı?' dedirtti
Hülya Avşar'ın itirafının ardından Tanju Çolak ve eşi Aysu Çolak cephesinde şok gelişme! O detay 'boşanıyorlar mı?' dedirtti... Hülya Avşar'ın eski aşkı Tanju Çolak hakkında söylediği "Tanju'yu rehberimden silmedim..." sözlerinin yankıları devam ediyor. Tanju Çolak'ın yaptığı açıklamaların ardından Aysu Çolak hakkında o detay sosyal medyada dikkat çekti, çiftin evliliklerinin sona ereceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Hülya Avşar'ın itirafının ardından Tanju Çolak ve eşi Aysu Çolak cephesinde şok gelişme! O detay 'boşanıyorlar mı?' dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde bir programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1988-1991 yılları arasında aşk yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcunun yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.
NELER YAŞANDI?
Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar'ın o sözlerine çok kızdı! Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Hülya'dan sonra Tanju da konuştu. Tanju Çolak ve Hülya Avşar'ın yasak aşkı bir döneme damga vurmuştu. Yıllar sonra evliyken Hülya Avşar ile ilişki yaşayan Çolak bu konuya dair yeni açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Avşar son olarak eski aşkının telefonunu silmediğini söylemişti. Çolak bu konuya dair "Hülya Avşar, Tanju'nun telefonunu silmedim, demiş ama onda telefonum olduğunu sanmıyorum, orada silmedim dememek için o açıklamayı yapmış" yorumunda bulundu.