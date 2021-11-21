Hülya Avşar'ın itirafının ardından Tanju Çolak ve eşi Aysu Çolak cephesinde şok gelişme! O detay 'boşanıyorlar mı?' dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde bir programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1988-1991 yılları arasında aşk yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcunun yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

