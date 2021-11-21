Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Kasabalı aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? Hangi dizilerde rol aldı?

Dizi ve film severlerin yanı sıra televizyon programlarını, magazin olaylarını yakından takip edenler Kıvanç Kasabalı kimdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Cem karakterine hayat veren ve başarılı rolü ile hafızalara kazınan Kıvanç Kasabalı zaman zaman magazine gündemine de konu oluyor. Hayatına dair bilgilerin merak edildiği Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…