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    • Magazin
    • 22.11.2021 10:06
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    • 22.11.2021 10:06
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    Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Kasabalı aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? Hangi dizilerde rol aldı?

    Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zaman zaman katıldığı programlar ve özel hayatıyla gündem konusu olan başarılı oyuncu rol aldığı dizi ve filmlerle de büyük ses getiriyor. Kıvanç Kasabalı'nın hayatı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında?

    Dizi ve film severlerin yanı sıra televizyon programlarını, magazin olaylarını yakından takip edenler Kıvanç Kasabalı kimdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Cem karakterine hayat veren ve başarılı rolü ile hafızalara kazınan Kıvanç Kasabalı zaman zaman magazine gündemine de konu oluyor. Hayatına dair bilgilerin merak edildiği Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

    KIVAÇ KASABALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kıvanç Kasabalı, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Özellikle Yasak Elma ve Siyah Beyaz Aşk adlı dizilerde oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

    Başarılı oyuncu günümüzde TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. Kasabalı, bu programda ülkenin dört bir yanında, şehirden uzak köy ve kasabalardaki sakinlerin evlerine konuk oluyor, onlara yardım ediyor ve doğal bir yaşam sürüyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında Sedef Avcı ile evlenmiştir. Çift hala evlidir.

        Kıvanç Kasabalı'nın rol aldığı diziler:

        1999 Ayrılsak da Beraberiz İtalyan adam Konuk oyuncu
        2005 Kanlı Düğün Cemal
        2006-2010 Yaprak Dökümü Cem
        2010 Küçük Kadınlar Ozan 3. sezon
        2013 Merhamet Sinan 2. Sezon
        2014 Ağlatan Dans Zoloy Başrol
        2015 Analar ve Anneler Selçuk Bașrol
        2018 Yasak Elma Sinan Yardımcı Karakter
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        Haberler Magazin Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Kasabalı aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? Hangi dizilerde rol aldı?
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