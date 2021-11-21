Eski rolüyle apar topar gelecek iddiası fos çıktı! Üç Kuruş Çukur'un efsanesi için teklifi yollamıştı

Üç Kuruş Çukur'un efsanesi için teklifi yollamıştı! Eski rolüyle apar topar gelecek iddiası fos çıktı. İçerde ve Çukur dizisinin veliahtı olan Üç Kuruş dizisi tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son bölümü heyecanla izlenen Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan almıştı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden oluyor. Aras Bulut İynemli'nin de dizide olması bekleniyordu ancak ünlü oyuncu yeni projesinin bir film olduğunu duyurdu.

HERKES ONU BEKLİYORDU...

Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.