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    • Magazin
    • 21.11.2021 14:04
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    • 21.11.2021 14:05
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    Gönül Dağı'nda herkesin kulak kesileceği iki müjde var! Usta sanatçı kalplere tesir edecek girişi yaptı

    Fenomen dizi Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı. Bu hafta herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk olması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu. Gönül Dağı 41. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda gidişat baştan aşağı değişecek!

    Gönül Dağı'nda herkesin kulak kesileceği iki müjde var! Usta sanatçı kalplere tesir edecek girişi yaptı. Gönül Dağı'nda kalplere hoşluk hissi yayacak üç gelişme var! Usta isim ısrarlara dayanamadı geliyor. Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç haber var. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Gönül Dağı 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyirciyi sevindirdi.

    İZZET ALTINMEŞE GELİYOR

    Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıktı. 40. bölümünde Taner ve Dilek düğünü herkesi mutlu etti.

    KAMERA ARKASINDAN GÖRÜNTÜLER

    Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı.

        Herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

        Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olması ve düğünde yer alması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu.

        İZZET ALTINMEŞE KİMDİR?

        İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı.

            İzzet Altınmeşe, Türk Halk Müziği'nin önemli isimleri arasında yer almaktadır. İlk plak çalışmasını 1965 yılında gerçekleştiren İzzet Altınmeşe, derlediği Türkülerle tanınmıştır.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda herkesin kulak kesileceği iki müjde var! Usta sanatçı kalplere tesir edecek girişi yaptı
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