MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalandı milyonluk araca çarptı ardına bakmadan kaçtı! 18 yıllık evliliğini onun uğruna bitirmişti

Tv 8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, önceki akşam kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Eşi Aslı Sivrioğlu'ndan ihanet nedeniyle boşandığı konuşulan Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi gündem oldu. Sivrioğlu'na aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Kızılkaya ve bir arkadaşı daha eşlik etti.