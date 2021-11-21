MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalandı milyonluk araca çarptı ardına bakmadan kaçtı! 18 yıllık evliliğini onun uğruna bitirmişti
MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalandı, milyonluk araca çarptı, ardına bakmadan kaçtı! 18 yıllık evliliğini Pınar Kızılkaya uğruna bitiren MasterChef Türkiye yarışmasının jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu, önceki akşam Bebek'teydi. Yanında sevgilisi ve onun bir kız arkadaşı daha bulunan Somer Sivrioğlu araç içinde görüntülenince büyük panik yaşadı. Ünlü şefin şoförü milyonluk spor araca çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen oralı bile olmadan olay yerinden ayrıldılar. Hasar gören aracın sahibi ise polisi arayarak şikayetçi oldu. İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi ile yaşadığı olaylı gecesinden kareler...
MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU'NUN OLAYLI GECESİ!
MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalandı, milyonluk araca çarptı, ardına bakmadan kaçtı! 18 yıllık evliliğini onun uğruna bitirmişti... TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun şoförü Bebek'te milyonluk araca çarptı. Flaşların patlaması nedeniyle panik yapan şoförün kaza yapmasına Somer Sivrioğlu oralı olmadı. Araç sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. İşte detaylar...
Tv 8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, önceki akşam kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Eşi Aslı Sivrioğlu'ndan ihanet nedeniyle boşandığı konuşulan Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi gündem oldu. Sivrioğlu'na aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Kızılkaya ve bir arkadaşı daha eşlik etti.
SOMER SİVRİOĞLU ARKASINA BAKMADAN GİTTİ
Snob Magazin'in haberine göre; Flaşların patlamasıyla büyük şok yaşayan Sivrioğlu'nın şoförü, 3 milyonluk spor bir araca çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen Somer Sivrioğlu, oralı bile olmadı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Araç sahibi, Somer Sivrioğlu'nun bindiği aracın plakasını alarak polisi aradı. Mağduriyeti giderilmezse şikayetçi olacağını söyleyen araç sahibi, sonrasında mekandan ayrıldı.
"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"
Somer Sivrioğlu, iki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nda boşanmıştı. Aslı Sivrioğlu'nun ihanet nedeniyle evliliği bitirdiği öne sürülmüştü.