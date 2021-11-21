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    • Magazin
    • 21.11.2021 12:50
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    • 21.11.2021 12:58
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    Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazer Amani Instagram hesabı nedir?

    Gündemde sıklıkla araştırılan isimlerden biri Hazer Amani kimdir? Sorusu oluyor. Sıla ile boşanmaları magazine gündemine bomba gibi düşen eski çift hala sık sık konuşuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jurilik de yapan Hazer Amani’nin özel hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Katıldığı programlarla da çok fazla gündeme geliyor. Peki Hazer Amani kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazer Amani Instagram hesabı nedir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Hazer Amani kimdir?

    Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazer Amani Instagram hesabı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ocak ayında şarkıcı Sıla ile boşanan daha önce Masterchef Türkiye'de jüri olan Hazer Amani gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. İşte hayatına dair tüm bilgiler...

    HAZER AMANİ KİMDİR?

    1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hazer Amani'nin annesi Türk, babası İranlıdır. Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

    Üniversite eğitiminin ardından Güney Afrika'da aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip bu ülkede çalışmaya başlayan Hazer Amani, daha sonra 4 yıllık bir programla dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği hakkında eğitim aldı.

    9 yılın ardından Güney Afrika'dan İstanbul'a döndü ve 2010 yılında ünlü bir restorantın Executive Chefi olarak görev aldı. 2011'de katıldığı bir yarışmada yılının 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü aldı.

    TV8'de yayınlanan MasterChef adlı yarışma programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan Hazer Amani, The Taste Türkiye'de moderatör olarak görev aldı.

        1977 doğumlu olan Hazer Amani, 2021 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

        13 Ocak 2020'de evlendiği şarkıcı Sıla ile 18 Ocak 2021'de boşandı.

        Hazer Amani 1.77 cm boyunda, 68 kilo ve akrep burcudur. Instagram hesabı: @hazer.amani

        HAZER AMANİ İLE SILA NEDEN BOŞANDI?

        Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.
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        Haberler Magazin Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazer Amani Instagram hesabı nedir?
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