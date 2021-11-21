Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazer Amani Instagram hesabı nedir?

Üniversite eğitiminin ardından Güney Afrika'da aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip bu ülkede çalışmaya başlayan Hazer Amani, daha sonra 4 yıllık bir programla dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği hakkında eğitim aldı.

9 yılın ardından Güney Afrika'dan İstanbul'a döndü ve 2010 yılında ünlü bir restorantın Executive Chefi olarak görev aldı. 2011'de katıldığı bir yarışmada yılının 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü aldı.

TV8'de yayınlanan MasterChef adlı yarışma programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan Hazer Amani, The Taste Türkiye'de moderatör olarak görev aldı.