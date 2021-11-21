Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazer Amani Instagram hesabı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ocak ayında şarkıcı Sıla ile boşanan daha önce Masterchef Türkiye'de jüri olan Hazer Amani gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. İşte hayatına dair tüm bilgiler...
HAZER AMANİ KİMDİR?
1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hazer Amani'nin annesi Türk, babası İranlıdır. Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji bölümünden mezun oldu.
Üniversite eğitiminin ardından Güney Afrika'da aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip bu ülkede çalışmaya başlayan Hazer Amani, daha sonra 4 yıllık bir programla dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği hakkında eğitim aldı.
9 yılın ardından Güney Afrika'dan İstanbul'a döndü ve 2010 yılında ünlü bir restorantın Executive Chefi olarak görev aldı. 2011'de katıldığı bir yarışmada yılının 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü aldı.
TV8'de yayınlanan MasterChef adlı yarışma programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan Hazer Amani, The Taste Türkiye'de moderatör olarak görev aldı.