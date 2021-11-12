Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan gibi ünlülerin modacısı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı





YONCA EVCİMİK: 2 GÜN ÖNCE TELEFONLA KONUŞTUK

Cenazeye katılanlar arasında Bahar Korçan'ın yakın dostlarından Yonca Evcimik de vardı. Hürriyet'te yer alan habere göre ünlü şarkıcı, Bahar Korçan ile son konuşmasını anlattı:

"Her zaman çok iyi bakıldı. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir insan. Kardeş gibi. Başka söyleyecek bir şeyim yok.

En son iki gün önce konuştuk. Hastanedeydi ve gayet iyiydi. 'Yeter, bıktım senin kanserinden' dedim. Şakalaşıyorduk. 'Ben de bıktım, bu son olsun inşallah' dedi. Bir şey diyemedim. Hala içimde yara. ara ara nükseden bir hastalık biliyorsunuz. Kemoterapi ve bir takım ilaçlarla hafifliyor. Son 2-3 gün bu kadar hızlı olması. Böyle oluyor son evreler. Çok şükür ki, çok acı çekmeden, çok uzun sürmeden Allah'ın sevgili kuluymuş ki tertemiz melek oldu"