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    • Magazin
    • 12.11.2021 16:46
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    • 12.11.2021 16:52
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    Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan gibi ünlülerin modacısı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı

    Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan ve dün hayatını kaybeden ünlü modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı. 2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan dün üzen haber gelmişti. Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan 57 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

    Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı

    Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan ve dün hayatını kaybeden ünlü modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı.

    Bahar Korçan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.

    Bahar Korçan, 2017 yılından beri yumurtalık kanseri ile mücadele ediyordu...

    Bahar Korçan'ın kızı Lal - Meltem Cumbul



        YONCA EVCİMİK: 2 GÜN ÖNCE TELEFONLA KONUŞTUK
        Cenazeye katılanlar arasında Bahar Korçan'ın yakın dostlarından Yonca Evcimik de vardı. Hürriyet'te yer alan habere göre ünlü şarkıcı, Bahar Korçan ile son konuşmasını anlattı:

        "Her zaman çok iyi bakıldı. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir insan. Kardeş gibi. Başka söyleyecek bir şeyim yok.
        En son iki gün önce konuştuk. Hastanedeydi ve gayet iyiydi. 'Yeter, bıktım senin kanserinden' dedim. Şakalaşıyorduk. 'Ben de bıktım, bu son olsun inşallah' dedi. Bir şey diyemedim. Hala içimde yara. ara ara nükseden bir hastalık biliyorsunuz. Kemoterapi ve bir takım ilaçlarla hafifliyor. Son 2-3 gün bu kadar hızlı olması. Böyle oluyor son evreler. Çok şükür ki, çok acı çekmeden, çok uzun sürmeden Allah'ın sevgili kuluymuş ki tertemiz melek oldu"

        Yonca Evcimik

        Demet Akbağ

            Tarkan yakın dostuna bu sözlerle veda etti...

            TEK BAŞINA SAVAŞTI

            2005 yılında Cem Görk ile nikah masasına oturan Bahar Korçan 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

            Korçan'a kanser teşhisi konulduktan sonra sekteke uğradığı iddia edilen evliliğin bitme nedeni olarak Cem Görk'ün eşini yalnız bırakması gösterildi...

            DOSTLARI BAHAR KORÇAN'IN ARDINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLADILAR
            Bahar Korçan'ın ölüm haberi ünlü isimleri de yasa boğdu. İşte Korçan'ın ardından paylaşılanlar...

            TARKAN: Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım… Çok üzgünüm ):

            DİDEM UZEL SARI: Ahh Bahar. Ne özel bi insandın

            SEVİM EMRE: Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun... Sabırlar diliyorum.

            NİRAN ÜNSAL: Rabb'im rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İnşâALLAH Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.

            YEKTA KOPAN: Sabah Tamer Yılmaz'dan aldım haberi. Bahar Korçan için "ahhh" dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok

            BALÇİÇEK İLTER: Güzel Bahar.. İyi kalpli Bahar... Ötesi yok... Çok üzgünüm #baharkorçan Nur içinde yat...

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            Haberler Magazin Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan gibi ünlülerin modacısı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı
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