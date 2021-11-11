Ünlülerin modacısı Bahar Korçan'dan kahreden haber! Hayatını kaybeden Bahar Korçan'a ünlü isimlerden sosyal medyada veda...
Son dakika haberi ünlülerin modacısı Bahar Korçan'dan geldi. 2017 yılından bu yana yumurtalık kanseriyle mücadele eden modacı Bahar Korçan, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Korçan'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Bahar Korçan'a ünlü isimler sosyal medyada işte böyle veda etti...
11.11.2021 12:20
- Son Güncelleme: 11.11.2021 12:24
ÜNLÜLERİN MODACISI BAHAR KORÇAN'DAN KAHREDEN HABER!
Son dakika haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Kariyer hayatı boyunca Tarkan, Sezen Aksu ve Demet Akbağ'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.