Bahar Korçan, hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ve kariyeri ile araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Bahar Korçan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!
BAHAR KORÇAN KİMDİR?
Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı.
1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçildi. O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.