Demet Özdemir'in son halini görenler tanıyamadı! Batağa düşen Demet Özdemir tanınmaz halde! Durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Demet Özdemir'in son halini görenler 'sana ne oldu Demet' dedi yüzü başkasınınki gibi! Demet Özdemir estetik mi yaptırdı?... Demet Özdemir'in önceki gün katıldığı reklam lansmanındaki son halini görenler gözlerine inanamadı. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir şu sıralar ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımları ve reklam filmleriyle hep gündemde. Zaten ne olduysa reklam filminin lansmanında oldu.
Demet Özdemir'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir'in her hamlesi gündeme bomba gibi düşüyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu çekici ve dekolteli paylaşımlarının yanında günlük hayatından da paylaşımlar yapan Demet Özdemir, görenleri şoke etti!
Her paylaşımında yüzü kusursuz duran Demet Özdemir, en son Çok Güzel Hareketler Bunlar ''de kötü ışık kurbanı olmuştu fakat Demet Özdemir'in yine estetik yaptırdığı konuşulmuştu.