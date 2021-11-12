Demet Özdemir'in son halini görenler tanıyamadı! Batağa düşen Demet Özdemir tanınmaz halde! Durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Demet Özdemir'in son halini görenler 'sana ne oldu Demet' dedi yüzü başkasınınki gibi! Demet Özdemir estetik mi yaptırdı?... Demet Özdemir'in önceki gün katıldığı reklam lansmanındaki son halini görenler gözlerine inanamadı. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir şu sıralar ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımları ve reklam filmleriyle hep gündemde. Zaten ne olduysa reklam filminin lansmanında oldu.

Demet Özdemir'in son halini görenler gözlerine inanamadı.