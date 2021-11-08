Usta sanatçı İlhan Şeşen: Yıkılırken eleştirmiştim ama AKM harika oldu

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yeniden yapılan AKM hakkında da konuşan Şeşen, "AKM yıkıldığı zaman çok üzülmüş, eleştirilerde bulunmuştum. Ama harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor. AKM'nin isminin değişmemesi de çok önemli" dedi.



Bugüne kadar birçok beste yaptınız. Sizin için özel olan hangisi?

Benim zirve bestem 'Neler Oluyor Bize'dir. Toplumda yaşanan her şey bu memlekete mensup biri olarak beni de etkiliyordu. 2001 yılında memleketin halinden etkilenmiştim. O ruh haliyle yaptım besteyi. Şarkılarımda dinleyicilere hep umut vermeyi tercih ediyorum. Bütün şarkılarımda hep bir gizli toplumsal mesaj vardır.





KAYITLI 250 ŞARKIM VAR

"En iyi bestemi henüz yapmadım" diyor musunuz?

Hayır, böyle bir iddiam yok. 'Neler Oluyor Bize' çok büyük beğeni toplamıştı. Bu şarkıyı yaptıktan sonra insanların benden beklentisi de çok yükseldi. Bu da bende ister istemez baskı yarattı ve yordu. MESAM'da kayıtlı 250 şarkım var, bir sürü albümüm var. Bir de yayınlanmamış çok eserim var. Ben yapacağımı yaptım yani.



Solo albüm çıkaracak mısınız?

Evet. Müzik şirketime sözüm var. Bir tane solo albüm yapacağım.



Daha önce "Sadece eleştirilmemeli, iyi olan şeyler de söylenmeli" dediğiniz için bazı kesimler tarafından çok eleştirilmiştiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Ben politika ile hiç ilgilenmiyorum. Ama neye inanıyorsam da onu dile getiririm, bundan dolayı da beni eleştirmeleri çok saçma. İyileri söylemeyeceğiz de hep kötüleri mi söyleyeceğiz? Gençliğimden beri devlet hastanelerinin durumunu biliyorum, sağlık alanı düzeldi. Bunu söylemeyecek miyim? Çok iyi biliyorum, geçmişte devlet hastanesinde az sıra beklemiyordum, kuyruk vardı. Şimdi daha rahat. Tabii devlet hastaneleri için söylüyorum bunu. Ulaşım da daha iyi hale geldi. Ülkede eleştirdiğim, onaylamadığım şeyler de var ama iyi olanı da söylemek gerek. 'Şimdi Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, ben 'Evet, var' derim. Türkiye'de birtakım yasalar var. Ben de bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve bunun içinde özgürüm, kendimi de öyle hissediyorum. Daha fazla da bir şey istemiyorum zaten.