Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Yapılan açıklamalar üzerine Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Nursel Ergin oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri ve fanatikleri Nursel Ergin'in hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin Akyer nereli, evli mi?
Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu Nursel Ergin.
Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.
NURSEL ERGİN AKYER KİMDİR?
Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.
Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.
Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu.Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.