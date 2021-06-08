PAYLAŞIM YAPTI

Birkaç gün sonra ise, MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen'in destek ödemesini kendisinin aldığına dair paylaşımları yayınlandı. Şeşen, "Devreye girdik ve arkadaşlarımız için bunu yaptırdık" dedi. Ancak Şeşen'in konuya hiçbir katkısının olmadığı, Gencebay ve Ergül'ün önerileri ile bu desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarıldığı ve 5 bin kişilik ek kontenjan açıldığı ortaya çıktı.



'BİLİNÇSİZCE YAPILAN ART NİYETLİ BİR HAREKET'

Orhan Gencebay, bu çabalarını Burhan Şeşen'in sahiplenmesi hakkında şunları söyledi: "Daha önce 31 bin kişinin faydalandığı ama faydalanamayan müzisyenler için gerçekleşecek destek kampanyası, tamamen Ticaret Bakanı, Kültür ve Turizm bakanlarımızla yaptığım şahsi görüşmeler sonucunda gerçekleşmiştir.

Bunun hiçbir meslek birliğiyle, dernekle, kuruluşla alakası yoktur. Bu görüşmeler sırasında yanımda olan Recep Ergül ve Hakan Sarıca harekete geçerek duyurular yaptılar ve mağdur müzisyen dostlarımıza yardımcı oldular.