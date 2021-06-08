Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.
Orhan Gencebay, 3 bin TL'lik yardımın daha çok müzisyene ulaşması için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la görüştükten sonra desteğin şartsız dağıtılmasına karar verildi.
ŞEŞEN VERİLEN DESTEKTE PAYI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Bu açıklamaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı teröre destek soruşturması kapsamında tutuklanan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen bu kararda payı olduğunu söyledi.
Sanatçı Gencebay "Konuyla hiç ilgisi yok. 'Biz yaptık' diye sahiplenmesinde art niyet var" diyerek Şeşen'e tepki gösterdi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı;
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında, müzisyenlere de 3 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, ödeme için vergi levhası isteyerek, e-devlet üzerinden başvuru açtı. Bu gelişme sonrası Recep Ergül ve Hakan Sarıca'nın girişimi ile Orhan Gencebay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Gencebay, desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle dağıtılmasını talep etti, yoksa birçok müzisyenin ticari şartnameleri yerine getiremeyeceği için destekten faydalanamayacağını dile getirdi. Ticaret Bakanlığı da desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü üzerinden dağıtılmasına karar verdi ve bu gelişmeyi Twitter'da duyurdu.