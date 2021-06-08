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    • Magazin
    • 08.06.2021 11:55
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    • 08.06.2021 11:55
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    'dan bakanlığın verdiği desteği 'biz yaptık' diyerek sahiplenen MÜYORBİR'e sert tepki

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceğini açıkladı. Müzisyene destek paketinde kendi etkilerini olduğunu savunan MÜYORBİR Başkanı 'e sert tepki gösterdi. Gencebay, "'Biz yaptık’ diye sahiplenmesinde art niyet var." dedi.

    Desteği sahiplenen MÜYORBİR'e sert tepki

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceğini açıkladı.


    Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

    Orhan Gencebay, 3 bin TL'lik yardımın daha çok müzisyene ulaşması için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la görüştükten sonra desteğin şartsız dağıtılmasına karar verildi.



    ŞEŞEN VERİLEN DESTEKTE PAYI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
    Bu açıklamaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı teröre destek soruşturması kapsamında tutuklanan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen bu kararda payı olduğunu söyledi.

    Sanatçı Gencebay "Konuyla hiç ilgisi yok. 'Biz yaptık' diye sahiplenmesinde art niyet var" diyerek Şeşen'e tepki gösterdi.



    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı;

    Başkan Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında, müzisyenlere de 3 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, ödeme için vergi levhası isteyerek, e-devlet üzerinden başvuru açtı. Bu gelişme sonrası Recep Ergül ve Hakan Sarıca'nın girişimi ile Orhan Gencebay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Gencebay, desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle dağıtılmasını talep etti, yoksa birçok müzisyenin ticari şartnameleri yerine getiremeyeceği için destekten faydalanamayacağını dile getirdi. Ticaret Bakanlığı da desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü üzerinden dağıtılmasına karar verdi ve bu gelişmeyi Twitter'da duyurdu.

        PAYLAŞIM YAPTI
        Birkaç gün sonra ise, MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen'in destek ödemesini kendisinin aldığına dair paylaşımları yayınlandı. Şeşen, "Devreye girdik ve arkadaşlarımız için bunu yaptırdık" dedi. Ancak Şeşen'in konuya hiçbir katkısının olmadığı, Gencebay ve Ergül'ün önerileri ile bu desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarıldığı ve 5 bin kişilik ek kontenjan açıldığı ortaya çıktı.

        'BİLİNÇSİZCE YAPILAN ART NİYETLİ BİR HAREKET'
        Orhan Gencebay, bu çabalarını Burhan Şeşen'in sahiplenmesi hakkında şunları söyledi: "Daha önce 31 bin kişinin faydalandığı ama faydalanamayan müzisyenler için gerçekleşecek destek kampanyası, tamamen Ticaret Bakanı, Kültür ve Turizm bakanlarımızla yaptığım şahsi görüşmeler sonucunda gerçekleşmiştir.

        Bunun hiçbir meslek birliğiyle, dernekle, kuruluşla alakası yoktur. Bu görüşmeler sırasında yanımda olan Recep Ergül ve Hakan Sarıca harekete geçerek duyurular yaptılar ve mağdur müzisyen dostlarımıza yardımcı oldular.

        HİÇ ALAKASI YOK
        Ancak yardım yapılacağı açıklandıktan sonra konuyla hiç alakası olmayan kişilerin 'Bunu biz yaptık' diye sahip çıkması, yapılan çalışmaya gem vurmaya çalışmak, bilinçsizce ve art niyetli bir davranış biçimidir. Keşke herkes bu çabaya destek olsa. Sanatçıyı yaşatalım ki sanat yaşasın."

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