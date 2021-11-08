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    • Magazin
    • 08.11.2021 08:55
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    • 08.11.2021 08:55
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    Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı: Yaptığı kötülükler yol oldu! Devran dönünce işler değişiyor!

    Feride'nin yaptıklarının çok konuşulduğu Camdaki Kız dizisinde geçen hafta Sedat'ın boşanma kararını Nalan'a açıklaması olay oldu. Kaç gündür telefonunu açmayan Sedat en sonunda cesaretini toplayarak eşi Nalan'ı arayıp boşanma kararını açık açık söyledi. Muzo'dan duyduğu gerçeklerin ardından böyle bir gerçekle karşılaşan Nalan'ın peş peşe yaşadığı şoklar herkesi sarstı. Korkularıyla yüzleşen Sedat'ın Nalan ile yaşadığı olayları görünce müdahale etmek istedi. Geçen hafta 18. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanında alınan ayrılık kararı büyük şok yaratırken gözler 11 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Son dönemin en dikkat çeken dizilerinden birisi olan Camdaki Kız yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara gelirken nifak tohumları da ekildi. Sedat'ın kayıplara karışmasının ardından her şeyin tersine gittiğini idrak eden Nalan aynı zamanda Koroğlu Konağı'nda yaşanan gelişmeleri takip altına aldı. Boşanma kararı alan Sedat ise barda genç bir kadınla yakınlaşınca oraya magazinciler akın etti. Barda çalışan kişinin ifşa ettiği bu durum karşısında Sedat çok zor bir durumda kalırken bar çıkışı magazincilere saldırdı. Dün yayınlanan Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanında bomba gelişmeler yaşandığı görülüyor.

    MAGAZİNCİLERE SALDIRDI

    Sedat, barda yanına oturan genç bir kadınla yakınlaşır. Barda çalışan kişinin magazincilere haber vermesiyle Sedat, geç kadınla kol kola magazincilere yakalanır. Görüntülerinin basına çıkmaması için magazincilere saldıran Sedat, fena halde dayak yiyor. Sedat, korumalar sayesinde olay yerinden götürülüyor.

    NELER OLDUĞUNU ANLAMAK İSTİYOR

    Nalan, Sedat'ın kayıplara karışmasının ardından Koroğlu Konağı'nda neler olduğunu anlamaya çalışır. Ancak kimse Nalan'a Sedat'la ilgili gerçekleri itiraf edemez. Nalan, doğruları söylemesi konusunda Muzo'yla konuşur. Muzo da artık gerçekleri anlatacağını söylüyor. Nalan, Sedat'la ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

    SEDAT, BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ NALAN'A AÇIKLIYOR

    Sedat, günlerdir telefonlarını açmadığı karısı Nalan'ı en sonunda arayarak özür diler ve buluşmak istediği söyler. Nalan, Muzo'dan duydukları karşısında şoke olmuştur. Bu sırada Feride'nin telefonuyla daha da kötü olur. Sedat'la görüşmeye giden Nalan, kendisini derinden yaralayacak sözler ve kararlar duyar. Sedat'ın boşanmak istediğini açıklamasının ardından Nalan'ın tepkisi ne olacak?

        FERİDE'NİN KORKULARINI SORGULUYOR

        Feride, Sedat'ın Nalan'dan ayrılıp onu boşamasından korkar. Bu korkusunu da Nalan'a belli edince Nalan'ın şüphelenmesine neden oluyor. Sedat'ın kaybetmekten korkmaması ve Nalan'ı bırakmasına karşı tedbir almaya çalışan Feride, Nalan'ı endişelendiriyor.

        BİR HAYAT KURMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLIYOR

        Rafet'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen'in yeni bir hayat kurmak istemesine neden oluyor. Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'i bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Selen de Levent'e yeni bir hayat kurmak istediğini ve her şeye sıfırdan başlamak istediğini açıklıyor. Levent, Selen'in bu teklifine ne yanıt verecek?

        HER ŞEYİ DUYUYOR!

        Feride, Nalan'ın bir şeyler sakladığını anlıyor. Sedat'a ulaşamayan Feride, soluğu konakta alıyor. Gülcihan ve Rafet'in konuşmalarını duyan Feride, Sedat'ın ortadan kaybolduğunu öğreniyor.

            Rafet ve Gülcihan'ın yalan söylemesinin ardından gözdağı veren Feride, Nalan'ın arkasında olduğunun altını çizer. Nalan ise sonunda Sedat'tan haber alamadığını annesine itiraf ediyor.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı: Yaptığı kötülükler yol oldu! Devran dönünce işler değişiyor!
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