Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı: Yaptığı kötülükler yol oldu! Devran dönünce işler değişiyor!

Son dönemin en dikkat çeken dizilerinden birisi olan Camdaki Kız yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara gelirken nifak tohumları da ekildi. Sedat'ın kayıplara karışmasının ardından her şeyin tersine gittiğini idrak eden Nalan aynı zamanda Koroğlu Konağı'nda yaşanan gelişmeleri takip altına aldı. Boşanma kararı alan Sedat ise barda genç bir kadınla yakınlaşınca oraya magazinciler akın etti. Barda çalışan kişinin ifşa ettiği bu durum karşısında Sedat çok zor bir durumda kalırken bar çıkışı magazincilere saldırdı. Dün yayınlanan Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanında bomba gelişmeler yaşandığı görülüyor.

MAGAZİNCİLERE SALDIRDI

Sedat, barda yanına oturan genç bir kadınla yakınlaşır. Barda çalışan kişinin magazincilere haber vermesiyle Sedat, geç kadınla kol kola magazincilere yakalanır. Görüntülerinin basına çıkmaması için magazincilere saldıran Sedat, fena halde dayak yiyor. Sedat, korumalar sayesinde olay yerinden götürülüyor.