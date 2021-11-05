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    • Magazin
    • 05.11.2021 18:29
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    • 05.11.2021 18:29
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    Aziz dizisi Efnan kimdir, kim oynuyor? Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli? Simay Barlas hangi dizilerde oynadı?

    Bu akşam Show TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Aziz dizisi hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan ve Simay Barlas'ın bulunduğu dizi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başardı. Özellikle dizide Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Aziz dizisi Efnan kimdir, kim oynuyor? Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli? Simay Barlas hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aziz dizisi Efnan kimdir, kim oynuyor? Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli?

    Aziz dizisi ilk bölümüyle diziseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan ve Simge Barlas gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aziz dizisi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide yer alan karakterler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En dikkat çeken karakter ise Efnan oldu. Peki, Aziz dizisi Efnan kimdir, kim oynuyor? Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli? Simay Barlas hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!

    AZİZ EFNAN KARAKTERİ HAKKINDA

    Efnan benim adım... Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek... Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene... Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı.

    Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?

        SİMAY BARLAS KİMDİR?

        17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

        İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

        Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

        23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

        ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

        Paramparça (Öykü) 2013

        Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017

        Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017

        Zalim İstanbul (Damla Karaçay) 2019

        Dijital Esaret (Damla-Film) 2019
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