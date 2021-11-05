Aziz dizisi ilk bölümüyle diziseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan ve Simge Barlas gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aziz dizisi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide yer alan karakterler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En dikkat çeken karakter ise Efnan oldu. Peki, Aziz dizisi Efnan kimdir, kim oynuyor? Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kaç yaşında, nereli? Simay Barlas hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!
AZİZ EFNAN KARAKTERİ HAKKINDA
Efnan benim adım... Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek... Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene... Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı.
Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?