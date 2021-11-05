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    • Magazin
    • 05.11.2021 18:43
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    • 05.11.2021 18:44
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    Aziz dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi yılda geçiyor? Aziz oyuncuları kimdir?

    Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Muray Yıldırım'ın yanı sıra Damla Sönmez, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Füsun Demirel ve Simay Barlas gibi isimler yer alıyor. İlk tanıtımından itibaren dikkat çeken Aziz dizisi konusu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Peki, Aziz dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Aziz oyuncuları kimdir? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler!

    Aziz dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

    Aziz dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Her cuma ekranlara gelecek Aziz dizisinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Füsun Demirel ve Simay Barlas gibi isimler yer alacak. Bu akşam ilk bölümünü izleyecek diziseverler Aziz hakkında araştırmalara başladı. Peki, Aziz dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Aziz oyuncuları kimdir? İşte konu hakkında detaylar!

    AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

    AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

    Dizinin çekimleri Antakya ve Sakarya'da yapılmaktadır. Ayrıca İstanbul'da da dizi için kurulu olan bir plato bulunmaktadır.

        AZİZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        'Aziz' ilk bölümü ile 5 Kasım'da Show Tv'de yayınlanacak.

        AZİZ OYUNCU KADROSU

        Aziz dizisinin oyuncu kadrosu şöyle...

        MURAT YILDIRIM ( AZİZ PAYİDAR)

        Murat Yıldırım, dizide Aziz Payidar karakterine hayat vermektedir.

        SİMAY BARLAS (EFNAN)

        Simay Barlas, Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandırmaktadır.

        DAMLA SÖNMEZ (DİLRUBA)

        Damla Sönmez, Aziz dizisinde Dilruba ismi ile seyirci karşısına çıkmaktadır.

        AHMET MÜMTAZ TAYLAN (GALİP PAYİDAR)

        Ahmet Mümtaz Taylan, Aziz dizisinde Galip Payidar karakterini oynamaktadır.

        FIRAT TANIŞ (MONSİEUR PİEERRE)

        Fırat Tanış, dizide Monsieur karakterine hayat vermektedir.
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        Haberler Magazin Aziz dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi yılda geçiyor? Aziz oyuncuları kimdir?
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