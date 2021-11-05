Bir Zamanlar Çukurova'dan çok şaşırılacak transfer! Öyle bir isim geliyor ki fırtınalar kopacak

Bir Zamanlar Çukurova'da çok şaşırılacak transfer! Öyle bir isim geliyor ki fırtınalar kopacak... ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu dizide Vahap karakterini canlandıracak.

4. SEZONDA BOMBA GELİŞMELER

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedası yaşanmış kadroya ise İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu.