Beklenen nihayet oldu! Kırmızı Oda'dan ayrılan yıldız isim için hamle yapıldı gümbür gümbür geliyor

Beklenen nihayet oldu! Kırmızı Oda'dan ayrılan yıldız isim için adım atıldı gümbür gümbür geliyor. bu hafta ilk bölümü yayınlanan Sana Söz dizisi şüphesiz ki yeni sezonda Star TV'nin en büyük umutlarından birisi oldu. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Pek çok dizisi reyting kurbanı olan Star TV ise bu sezon bombayı patlattı. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Sana Söz dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var.

"HİKAYESİ ÇOK GERÇEK GELDİ BANA"

Sana Söz'ün başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, projenin merak edilenlerini paylaştı. Senaryodan çok etkilendiğini belirten Petekkaya gerçek hikayelerden esinlenerek oluşturulan olayların seyirciyi içine çekeceğini söylüyor: "Öncelikle hikayesi çok gerçek geldi bana. Toplumun içinden çıkan gerçeklerden oluşturulmuş, güçlü senaryosu okur okumaz etkiledi beni. İzleyiciyi toplumumuzun içinden çıkan gerçek hikayeler bekliyor. Bu hikayeler, bizi derinden sarsacak. Ve öyle durumlarda neler yapmamız gerektiğini de bize öğreterek ekran başındakileri içine çekecektir."