Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.11.2021 17:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 17:04
    ABONE OL

    Beklenen nihayet oldu! Kırmızı Oda'dan ayrılan yıldız isim için hamle yapıldı gümbür gümbür geliyor

    Bu sezon yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanan Star TV yepyeni bir diziyle izleyicilerini ekranları başında ağırlıyor. Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yeni dizisi Sana Söz ile çok konuşuldu. Star TV'de geçen sezon toplamda 5 dizi ekranlarda veda ederek herkesi şaşırtmıştı. Reyting savaşında tutunamayan dizilerin birer birer final yapmasıyla beraber Star TV yeni sezon için bomba bir proje için kolları sıvamıştı. Sana Söz dizisi bu sezona damgasını vuran yapımlardan birisi olmayı başardı. Ayrıca dizide Ayçin İnci, Serkan Altunorak, Serkan Altunorak, Aslıhan Kapanşahin, Gökçe Yanardağ, Emin Olcay, Ayçin İnci gibi isimler var.

    Kırmızı Oda’dan ayrılan yıldız isim için hamle!

    Beklenen nihayet oldu! Kırmızı Oda'dan ayrılan yıldız isim için adım atıldı gümbür gümbür geliyor. bu hafta ilk bölümü yayınlanan Sana Söz dizisi şüphesiz ki yeni sezonda Star TV'nin en büyük umutlarından birisi oldu. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Pek çok dizisi reyting kurbanı olan Star TV ise bu sezon bombayı patlattı. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Sana Söz dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var.

    "HİKAYESİ ÇOK GERÇEK GELDİ BANA"

    Sana Söz'ün başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, projenin merak edilenlerini paylaştı. Senaryodan çok etkilendiğini belirten Petekkaya gerçek hikayelerden esinlenerek oluşturulan olayların seyirciyi içine çekeceğini söylüyor: "Öncelikle hikayesi çok gerçek geldi bana. Toplumun içinden çıkan gerçeklerden oluşturulmuş, güçlü senaryosu okur okumaz etkiledi beni. İzleyiciyi toplumumuzun içinden çıkan gerçek hikayeler bekliyor. Bu hikayeler, bizi derinden sarsacak. Ve öyle durumlarda neler yapmamız gerektiğini de bize öğreterek ekran başındakileri içine çekecektir."

    Kariyerinde ilk kez bir polisi canlandıran ve bunun için polis arkadaşlarıyla konuşup fikir alış verişinde bulunan usta isim, Cinayet Büro Amiri Ömer'i 3 kelime ile şöyle özetliyor: "Merhametli, cesur ve delidolu."

    KIRMIZI ODA'DAN AYRILMIŞTI

    Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

        ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

        Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

        Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

        1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

        2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.
            Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
            Haberler Magazin Beklenen nihayet oldu! Kırmızı Oda'dan ayrılan yıldız isim için hamle yapıldı gümbür gümbür geliyor
                SON DAKİKA