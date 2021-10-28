Çukur asıl şimdi karışır! Tek çırpıda silip attı! Üç Kuruş’a gelsin diyenler sinirden saç baş yolacak!

İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisinin ilk bölüm tarihi Show TV tartafından duyuruldu. Çukur gibi yine Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısında olacak dizi önümüzdeki hafta pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Tanıtımları merakla izlenen Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden olacak. Aras Bulut İynemli'nin de dizide olması bekleniyordu ancak ünlü oyuncu yeni projesinin bir film olduğunu duyurdu.

İÇERDE VE ÇUKUR'A YENİ VELİAHT

Ay Yapım'ın İçerde ve Çukur dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi Üç Kuruş izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Tanıtımları yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları belli oluyor.