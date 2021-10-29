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Aras Bulut İynemli müjdeyi verdi: ''Hayatımın rolü olacak''

Aras Bulut İynemli müjdeyi verdi: ''Hayatımın rolü olacak''
29.10.2021 10:48
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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, reklam yüzü olduğu firmanın tanıtımına katıldı. Aras Bulut İynemli, Atatürk’ü canlandıracağı için heyecanlı olduğunu açıkladı...

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Vodafone'un reklam yüzü seçilen oyuncu Aras Bulut İynemli, şirketin yeni online alışveriş platformu "Her Şey Yanımda"nın lansmanına katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

'ÇALIŞMALARA BAŞLADIM'
Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Benim için çok zor ve ama bir o kadar da anlamlı bir rol. Şimdi tam olarak ayrıntı vermek istemiyorum ama heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladım. Hazırlık süreci de bana kalsın. Role nasıl hazırlandığım anlatmayayım şimdi..."

İynemli, sevgilisi Bige Önal'la ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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