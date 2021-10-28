Bülent Ersoy'un orkestra ekibi tahliye edildi! Yaylım ateşi: Sadece kendi reklamı için konuşuyor

KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tahliye edilmelerinin ardından Ersoy'a yüklendi.
Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.
1.5 AYLIK HAPİS CEZASI
Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TAHLİYE EDİLDİLER
Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.
"ERSOY SADECE KENDİ REKLAMI İÇİN KONUŞUYOR"
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" ifadelerini kullandı.