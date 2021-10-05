Cezaevine gönderilen orkestra ekibi öfke kusmuştu! Bülent Ersoy cephesinden ilk açıklama geldi

KKTC'de 28 Ağustos akşamı bir otelde konser veren 'Diva' lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un orkestra ekibinin PCR testlerinin Ercan Havalimanı'ndaki kontrollerde sahte olduğu ortaya çıkmıştı.
Sahte PCR testi davasında yargılanan şarkıcı Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi için mahkeme kararını açıkladı. Orkestra ekibi sahte PCR testi ile ülkeye giriş yaptıkları için 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, orkestra şefi ise 45 gün hapis cezası aldı.
Çıkan karar sonrasında orkestra üyelerinden biri ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'u suçlayarak, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.