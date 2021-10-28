Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar'a talih getiren proje! Polat Alemdar'a en çok zarar veren düşmanıydı!

İskender Büyük, Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat'ın en büyük düşmanlardan birisiydi. Musa Uzunlar'ın canlandırdığı bu karakter kısa sürede fenomen oldu. Ünlü oyuncu yeni projesiyle geri dönüyor. Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Kulisten bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.