Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar'a talih getiren proje! Polat Alemdar'a en çok zarar veren düşmanıydı!

İskender Büyük, Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat'ın en büyük düşmanlardan birisiydi. Musa Uzunlar'ın canlandırdığı bu karakter kısa sürede fenomen oldu. Ünlü oyuncu yeni projesiyle geri dönüyor. Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Kulisten bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.
AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.
Ünlü oyuncu Musa Uzunlar'ın son dönemde pek çok teklif aldığı ve Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Uzunlar'ın filmde canlandıracağı karaktere dair henüz bir açıklama yapılmadı.
MUSA UZUNLAR KİMDİR?
Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.