Tam buzları eritti derken fitili ateşledi! Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı: Etrafta fellik fellik onu arıyor!

Sadakatsiz dizisinde dün akşam Volkan'ın Asya ve Aras bir arada görmesi şok etkisi yaratırken ortalık iyiden iyiden karıştı. Son bölümde Asya'yı tamamen kaybettiğini düşünen Volkan, hırsından kendini harap etti. Bu süre zarfında Volkan'ı merak eden Derin ise Selçuk'tan yardım istedi. Ancak Volkan'ın eve geliş şekli Derin'i şoke etti. Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Sadakatsiz 37. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere kilitlendi.



HIRSINDAN KENDİNİ HARAP EDİYOR

Asya ve Aras'ı öpüşürken gören Volkan, derinden sarsılıyor. Asya'yı tamamen kaybettiğini düşünen Volkan, hırsından kendini harap ediyor. Bu süre zarfında Volkan'ı merak eden Derin ise Selçuk'tan yardım istiyor. Ancak Volkan'ın eve geliş şekli Derin'i şoke ediyor.