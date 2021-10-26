Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.10.2021 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 21:16
    ABONE OL

    Lenfoma kanserine yakalanmıştı! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberine böyle isyan etti

    Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyada hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi. İşte detaylar...

    Boğaç Aksoy’dan ’öldü’ haberlerine tepki!

    Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı.

    Bir süredir lenfoma kanseri ile mücadele eden oyuncu, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

    "BEN GAYET İYİYİM"
    Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.

        İşte o paylaşım...

        NE OLMUŞTU?
        Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boğaç Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

        Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuşmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suriye Irak tezkeresi TBMM’den geçti
        Haberler Magazin Lenfoma kanserine yakalanmıştı! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberine böyle isyan etti
            SON DAKİKA