Lenfoma kanserine yakalanmıştı! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberine böyle isyan etti

"BEN GAYET İYİYİM"

Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.