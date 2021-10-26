Lenfoma kanserine yakalanmıştı! Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberine böyle isyan etti

Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı.
Bir süredir lenfoma kanseri ile mücadele eden oyuncu, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.
"BEN GAYET İYİYİM"
Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.