Musa Eroğlu'nun en acı günü! 55 yıllık eşi Fatma Eroğlu'nu son yolculuğuna uğurladı

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu'nun, bir süre Kanser tedavisi gören ve yaşamını yitiren 75 yaşındaki eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, memleketi olan Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Eroğlu için Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Eroğlu'nun eşi sanatçı Musa Eroğlu, çocukları ve yakınlarıyla, bazı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.