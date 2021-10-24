Üç Kuruş dizisine Aras Bulut İynemli damga vurdu! Hangi bölümde geleceği ifşa oldu Çukur'un hayranları çok sevinecek! Kartal'a kötü haber

ÇUKUR'UN YAMAÇ'I ÜÇ KURUŞTA!

Sevilerek takip edilen Çukur dizisinin final yapmasıyla hayranları Ay Yapım'dan yeni bi dizi bekliyordu. Güzel haber geldi ve Üç Kuruş dizisi için Çukur temasıyla çalışmalara başladı.

Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosuna katan Üç Kuruş dizinin yeni bölümü ise büyük bir heyecan yarattı. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin diziye belli birkaç bölümden sonra geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Peki, İynemli, Üç Kuruş dizisine ne zaman gelecek?

KARTAL İLE İYNEMLİ ARASINDA BÜYÜK MEVZU!

Merakla beklenen diziye beşinci bölüm itibariyle Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle katılacak olan Aras Bulut İynemli, Kartal karakteriyle çok büyük bir mevzuya düşecek.

Nefes kesen bölümlerde Aras Bulut İynemli'ye eşlik edecek olan isim ise Rıza Kocaoğlu olacak. Çukur dizisindeki hissi yaratarak seyircinin dikkatini çekmesini sağlayacak olan Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin ise yaklaşık olarak 4 ya da 5 bölüm olacağı da iddialar arasında yerini alıyor.

REYTİNGLERİ ALT ÜST ETMEYE GELİYOR!

Senaryosunu Çukur'da da yapan Damla Serim, Murat Uyurkulak gibi birbirinden başarılı isimlerin yazacağı Üç Kuruş için nefesler tutuldu. Şimdiden fragmanları bile büyük ilgi gören Üç Kuruş dizisinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı ise merak konusu haline geldi.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI!

Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit yer alıyor.