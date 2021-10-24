TV8'in gündüz kuşağı programı Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile bu hafta da izleyicisiyle buluşuyor. Her hafta pazar günleri saat 12:00'da ekrana gelen programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor ve mutfağa geçerek yemek yapıyor. Bu haftanın konuğu yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı oldu. Programın izleyicileri de Kirazcı hakkında araştırmalara koyuldu. Sevgili olup olmadığı en çok araştırılan konu oldu. Peki Yiğit Kirazcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yiğit Kirazcı sevgilisi kim? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?
YİĞİT KİRAZCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yiğit Kirazcı 17 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumuştur. Koç Okulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden de eğitim almıştır. Kirazcı, muhasebe müdürü bir anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğludur.
Üniversite yıllarında modellik yapmaya başlamış ve reklam filmlerinde rol alnmıştır. Oyunculuk eğitimi sonrası ilk olarak 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa adımını atmıştır. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.
2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelerin sempatisini kazanmıştır. Son olarak Netflix'in komedi türündeki yeni dizisi 50m2'de 'Yakup' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.
YİĞİT KİRAZCI'NIN SEVGİLİSİ KİM?
Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı meslektaşı Pınar Deniz ile birliktedir.
Son dönemin popüler oyuncularından Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile alışveriş turunda görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan sevgililer, el ele objektiflere poz verdi. Oldukça neşeli ve keyifli olan çift, baş başa akşam yemeği de yedi.
YİĞİT KİRAZCI ROL ALDIĞI FİLMLER
2008 Cin Geçidi
2015 Tabula Rosa
2018 Baba Nerdesin Kayboldum
2018 İyi Oyun
2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2
YİĞİT KİRAZCI ROL ALDIĞI DİZİLER
2007 Son Tercih
2011 Mavi Kelebekler
2012 Sudan Bıkmış Balıklar
2013 Vicdan
2014 Güllerin Savaşı
2016 Seviyor Sevmiyor
2017 Seni Kimler Aldı
2018 8. Gün
2019 Yüzleşme
2019 Hakan: Muhafız
2020 Galiçya İşgal Altında
2020 Hizmetçiler
2020 Çatı Katı Aşk
2021 50m2