TV8'in gündüz kuşağı programı Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile bu hafta da izleyicisiyle buluşuyor. Her hafta pazar günleri saat 12:00'da ekrana gelen programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor ve mutfağa geçerek yemek yapıyor. Bu haftanın konuğu yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı oldu. Programın izleyicileri de Kirazcı hakkında araştırmalara koyuldu. Sevgili olup olmadığı en çok araştırılan konu oldu. Peki Yiğit Kirazcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yiğit Kirazcı sevgilisi kim? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?