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    • Magazin
    • 24.10.2021 12:10
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    • 24.10.2021 12:11
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    Yiğit Kirazcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yiğit Kirazcı sevgilisi kim? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?

    Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü konuğu ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı oldu. Her hafta Pazar günleri TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen programa birbirinden ünlü konuklar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta güzel oyuncu Cemre Baysel konuk olmuştu. Baysel mutfakta resmen şov yapmıştı. Bu hafta da Yiğit Kirazcı'nın mutfaktaki hünerleri mest etti. Peki Yiğit Kirazcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yiğit Kirazcı sevgilisi kim? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?

    takvim.com.tr
    Yiğit Kirazcı kimdir?

    TV8'in gündüz kuşağı programı Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile bu hafta da izleyicisiyle buluşuyor. Her hafta pazar günleri saat 12:00'da ekrana gelen programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor ve mutfağa geçerek yemek yapıyor. Bu haftanın konuğu yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı oldu. Programın izleyicileri de Kirazcı hakkında araştırmalara koyuldu. Sevgili olup olmadığı en çok araştırılan konu oldu. Peki Yiğit Kirazcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yiğit Kirazcı sevgilisi kim? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?

    YİĞİT KİRAZCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Yiğit Kirazcı 17 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumuştur. Koç Okulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden de eğitim almıştır. Kirazcı, muhasebe müdürü bir anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğludur.

    Üniversite yıllarında modellik yapmaya başlamış ve reklam filmlerinde rol alnmıştır. Oyunculuk eğitimi sonrası ilk olarak 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa adımını atmıştır. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.

    2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelerin sempatisini kazanmıştır. Son olarak Netflix'in komedi türündeki yeni dizisi 50m2'de 'Yakup' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

    YİĞİT KİRAZCI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

    Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı meslektaşı Pınar Deniz ile birliktedir.

    Son dönemin popüler oyuncularından Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile alışveriş turunda görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan sevgililer, el ele objektiflere poz verdi. Oldukça neşeli ve keyifli olan çift, baş başa akşam yemeği de yedi.

    YİĞİT KİRAZCI ROL ALDIĞI FİLMLER

    2008 Cin Geçidi

    2015 Tabula Rosa

    2018 Baba Nerdesin Kayboldum

    2018 İyi Oyun

    2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2

    YİĞİT KİRAZCI ROL ALDIĞI DİZİLER

    2007 Son Tercih

    2011 Mavi Kelebekler

    2012 Sudan Bıkmış Balıklar

    2013 Vicdan

    2014 Güllerin Savaşı

    2016 Seviyor Sevmiyor

    2017 Seni Kimler Aldı

    2018 8. Gün

    2019 Yüzleşme

    2019 Hakan: Muhafız

    2020 Galiçya İşgal Altında

    2020 Hizmetçiler

    2020 Çatı Katı Aşk

    2021 50m2
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    Haberler Magazin Yiğit Kirazcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yiğit Kirazcı sevgilisi kim? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?
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