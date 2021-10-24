Masterchef’le ilgili ifşalar peş peşe geldi! Mehmet Şef yarışmadan ayrılacak! 24 Ekim 2021 kimin eleneceği belli oldu! Dilara ve Emre....

MASTERCHEF İFŞALARINA YENİSİ EKLENDİ!

Fenomen yarışma ile ilgili ifşaların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada yarışma hakkında ortaya atılan ifşaların çoğunluğunun doğru çıktığı iddia ediliyor. Son olarak merakla beklenen bu akşamki bölümle ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı. Son 4 aydır elenecek kişileri, kaptanları, dokunulmazlık kazanacak takımı bilen ifşacı, kimi izleyicileri rahatsız ederken kimilerini de mutlu ediyor.

İzleyenler, sosyal medyada yarışmanın nabzını tutarken; yarışmanın başladığı ve ana kadronun belli olmaya başladığı andan itibaren "Masterchef Kahini" lakaplı bir kişinin ortaya attığı ifşaların bugüne kadar tamamının doğru çıkması herkesi oldukça şaşırttı.