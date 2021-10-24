Masterchef’le ilgili ifşalar peş peşe geldi! Mehmet Şef yarışmadan ayrılacak! 24 Ekim 2021 kimin eleneceği belli oldu! Dilara ve Emre....

Masterchef Türkiye 2021 yarışmasında sona geliniyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yemek yarışmasında finale az bir süre kaldı. İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlaması olan Masterchef Türkiye 2021'in başladığı ilk bölümden itibaren sık sık ifşalar batlak veriyor ve hepsi de doğru çıkıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışma programının bu akşamki vedaları da ifşalandı. Peki, Masterchef 24 Ekim 2021 kim elenecek? Bu akşam yarışmaya kim veda edecek?
MASTERCHEF İFŞALARINA YENİSİ EKLENDİ!
Fenomen yarışma ile ilgili ifşaların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada yarışma hakkında ortaya atılan ifşaların çoğunluğunun doğru çıktığı iddia ediliyor. Son olarak merakla beklenen bu akşamki bölümle ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı. Son 4 aydır elenecek kişileri, kaptanları, dokunulmazlık kazanacak takımı bilen ifşacı, kimi izleyicileri rahatsız ederken kimilerini de mutlu ediyor.
İzleyenler, sosyal medyada yarışmanın nabzını tutarken; yarışmanın başladığı ve ana kadronun belli olmaya başladığı andan itibaren "Masterchef Kahini" lakaplı bir kişinin ortaya attığı ifşaların bugüne kadar tamamının doğru çıkması herkesi oldukça şaşırttı.
24 EKİM 2021 BU AKŞAM KİM ELENECEK?
Öyle ki; bu sebepten dolayı artık sabahları Kahinin açıklamaları, akşamları ise yarışma takip edilir hale geldi.
Bu anlamda son ifşası ise bu gece Masterchef'e veda edecek isimle ilgili oldu. 24 Ekim tarihinde yarışmaya veda edecek olan isme yönelik açıklamasını yaptı. Dilara - Emre arasında bir gizem yaratsa da sonunda o ismi verdi! Peki o isim kim?