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    • Magazin
    • 24.10.2021 17:31
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    • 24.10.2021 17:34
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    Masterchef'le ilgili ifşalar peş peşe geldi! Mehmet Şef yarışmadan ayrılacak! 24 Ekim 2021 kimin eleneceği belli oldu! Dilara ve Emre...

    Masterchef'le ilgili ifşalar peş peşe geldi. Masterchef Türkiye 2021 yarışmasında heyecan dorukta! Bu akşam bir isim elenecek. TV8'in reytingleri alt üst eden programında 24 Ekim 2021 Pazar akşamı kimin eleneceği ifşa oldu. Sergen, Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Safanur, Ateş, Mert, Rabia, Azize, Araz, Burcu ve Pelin ve Emre'nin yer aldığı yarışmanın bu akşamki bölümünde elenecek isim netlik kazandı. Öte yandan Mehmet Şef'in yarışmadan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte o ifşanın detayları...

    takvim.com.tr
    Masterchef’le ilgili ifşalar peş peşe geldi! Mehmet Şef yarışmadan ayrılacak! 24 Ekim 2021 kimin eleneceği belli oldu! Dilara ve Emre....

    Masterchef Türkiye 2021 yarışmasında sona geliniyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yemek yarışmasında finale az bir süre kaldı. İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlaması olan Masterchef Türkiye 2021'in başladığı ilk bölümden itibaren sık sık ifşalar batlak veriyor ve hepsi de doğru çıkıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışma programının bu akşamki vedaları da ifşalandı. Peki, Masterchef 24 Ekim 2021 kim elenecek? Bu akşam yarışmaya kim veda edecek?

    MASTERCHEF İFŞALARINA YENİSİ EKLENDİ!

    Fenomen yarışma ile ilgili ifşaların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada yarışma hakkında ortaya atılan ifşaların çoğunluğunun doğru çıktığı iddia ediliyor. Son olarak merakla beklenen bu akşamki bölümle ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı. Son 4 aydır elenecek kişileri, kaptanları, dokunulmazlık kazanacak takımı bilen ifşacı, kimi izleyicileri rahatsız ederken kimilerini de mutlu ediyor.

    İzleyenler, sosyal medyada yarışmanın nabzını tutarken; yarışmanın başladığı ve ana kadronun belli olmaya başladığı andan itibaren "Masterchef Kahini" lakaplı bir kişinin ortaya attığı ifşaların bugüne kadar tamamının doğru çıkması herkesi oldukça şaşırttı.

    24 EKİM 2021 BU AKŞAM KİM ELENECEK?

    Öyle ki; bu sebepten dolayı artık sabahları Kahinin açıklamaları, akşamları ise yarışma takip edilir hale geldi.

    Bu anlamda son ifşası ise bu gece Masterchef'e veda edecek isimle ilgili oldu. 24 Ekim tarihinde yarışmaya veda edecek olan isme yönelik açıklamasını yaptı. Dilara - Emre arasında bir gizem yaratsa da sonunda o ismi verdi! Peki o isim kim?

        İFŞACIDAN YENİ İSİM GELDİ! BU AKŞAMIN VEDA EDEN İSMİ...

        Masterchef ifşacısı, elenecek ismin Dilara ve Emre'den biri olacağını söylüyordu. Bugün yaptığı son açıklamayla birlikte 24 Ekim 2021 tarihinde yarışmaya veda edecek olan ismin Emre olduğunu dile getirdi. Net bir şekilde Emre yorumu yapan ifşacı, Emre hayranlarını oldukça üzerken, Dilara hayranlarını sevindirdi.

        Bugüne kadar ortaya attığı her bilginin doğru çıkması, insanların inanmasını sağlarken, Emre'nin vedasıyla birlikte yarışmanın ne hale geleceğine dair ise insanlar yorum yapamıyor. Gerek çıkışları, gerek duygusal anları, gerekse eğlenceli ruh haliyle birlikte Masterchef stüdyosuna renk katan Emre; ifşacıya göre artık yarışmada yer almayacak gibi duruyor.

        MEHMET ŞEF YARIŞMADAN AYRILIYOR MU?

        Masterchef'le ilgili şaşırtan bir diğer iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Şef'in emekli olabileceği ve yarışmadan ayrılacağı ileri sürüldü. Son 2 haftadır yarışmada oldukça farklı hareketler sergileyerek şaşkınlık yaratan Mehmet Şef'in 2022 sezonunda görülmeyeceğine dair iddialar ortaya atıldı.
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        Haberler Magazin Masterchef'le ilgili ifşalar peş peşe geldi! Mehmet Şef yarışmadan ayrılacak! 24 Ekim 2021 kimin eleneceği belli oldu! Dilara ve Emre...
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