Teşkilat’ın Roza’sının gerçek yaşını duyanlar inanamadı! Sosyal medyadaki paylaşımıyla nefes kesti! Meğer Lara Domaç...

Aksiyon dolu sahneler ile izleyiciyi her hafta Pazar günü ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda büyük yankı uyandıran oyuncu transferleri gerçekleştiren dizi reytingleri alt üst ediyor. Teşkilat'a Roza karekteri ile dahil olan oyuncu Lara Domaç da dizide Türkiye düşmanı Yıldırım'ın kızını canlandırıyor. Parlak oyuncunun yaşı bir hayli merak ediliyordu. Yaşını duyanlar şaşıp kaldı.