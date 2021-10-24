Teşkilat'ın Roza'sının gerçek yaşını duyanlar inanamadı! Sosyal medyadaki paylaşımıyla nefes kesti! Meğer Lara Domaç...
TRT1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisi yeni sezonuyla muhteşem giriş yaptı. Yeni karakterlerin dahil olduğu bu dönem oyuncular arasında en dikkat çeken isim ise dizinin Roza'sı Lara Domaç oldu. Performansı ile çok konuşulan oyuncu başarısı kadar güzelliği ile de ön plana çıktı. Teşkilat'ın el üstünde tutulan genç oyuncusu Domaç'ın yaşını duyanlar şoke oldu. Meğer Lara Domaç dizide en küçük oyunculardanmış. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla nefes kesen oyuncunun yaşını öğrenenler neye uğradığını şaşırdı.
24.10.2021 10:15
- Son Güncelleme: 24.10.2021 10:15
Aksiyon dolu sahneler ile izleyiciyi her hafta Pazar günü ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda büyük yankı uyandıran oyuncu transferleri gerçekleştiren dizi reytingleri alt üst ediyor. Teşkilat'a Roza karekteri ile dahil olan oyuncu Lara Domaç da dizide Türkiye düşmanı Yıldırım'ın kızını canlandırıyor. Parlak oyuncunun yaşı bir hayli merak ediliyordu. Yaşını duyanlar şaşıp kaldı.