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    • Magazin
    • 23.10.2021 09:53
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    • 23.10.2021 09:53
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    Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkek tuvaletinde basıldı! Sesleri duyanlar mekandan kovdu Çukur'un Sena'sı...

    Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle kariyerindeki parlamayı yaşayan Dilan Çiçek ve sevgilisi Thor Saevarsson hakkında skandal iddia... Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu gibi isimlerle aşk yaşadıktan sonra aradığı mutluluğu  İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'da bulan Dilan Çiçek Deniz kısa bir süre önce İngilizce'siyle gündeme gelmişti. Geride bıraktığımız yaza sevgilisiyle dudak dudağa fotoğraflarıyla damgasını vuran Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisinin Bebek'te bir mekanın erkekler tuvaleinde basıldığı iddia edildi.

    Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı

    Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkek tuvaletinde basıldı! Sesleri duyanlar mekandan kovdu Çukur'un Sena'sı... Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında ağızları açık bırakan iddia. Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi ve aşka geldi. İşte haberin detayları...

    Miss Turkey yarışmasında 2014 yılında ikinci olduktan sonra oyunculuğa atılan Dilan Çiçek Deniz oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

    Özellikle Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Sena karakteriyle kariyerinde bambaşka bir yere gelen genç oyuncu aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

        Kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile iyi giden ilişkilerini noktalama kararı aldıktan sonra ismi Alihan Aloğlu ile anılan Deniz'in şimdiki sevgilisi Thor Saevarsson. Güzel oyuncu ve erkek arkadaşı hakkında skandal bir iddia gündeme geldi.

        Oyunculuğu bir yana güzelliği ve yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle tuvalette basılarak bir skandala imza attı.

        26 yaşındaki oyuncu dolu dizgin yaşadığı ilişkisini paylaşmaktan da çekinmiyor. İşte detaylar...

            Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

            Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.

            İddiaya göre Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.
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            Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkek tuvaletinde basıldı! Sesleri duyanlar mekandan kovdu Çukur'un Sena'sı...
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