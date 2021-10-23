Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkek tuvaletinde basıldı! Sesleri duyanlar mekandan kovdu Çukur'un Sena'sı... Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında ağızları açık bırakan iddia. Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi ve aşka geldi. İşte haberin detayları...