Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson erkek tuvaletinde basıldı! Sesleri duyanlar mekandan kovdu Çukur'un Sena'sı... Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında ağızları açık bırakan iddia. Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi ve aşka geldi. İşte haberin detayları...
Miss Turkey yarışmasında 2014 yılında ikinci olduktan sonra oyunculuğa atılan Dilan Çiçek Deniz oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Özellikle Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Sena karakteriyle kariyerinde bambaşka bir yere gelen genç oyuncu aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.