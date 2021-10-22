Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne? Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında?

Feyza Aktan hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın görüntüleri soyal medyada gündem oldu. Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de evlenen Feyza Aktan, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen darp görüntüleri iyice ortalığı karıştırdı. Feyza Aktan öfke patlaması yaşayarak Özcan Deniz'i darp etti. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı. Bu gelişmelerin arkasından Feyza Aktan'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne? İşte detaylar!
FEYZA AKTAN KİMDİR?
Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.
DAVA AÇILDI
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.