Son dakika: Kemal Kuruçay’dan kahreden haber! Ünlü oyuncu vefat etti

Nedim Saban "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.