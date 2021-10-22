Son dakika: Kemal Kuruçay’dan kahreden haber! Ünlü oyuncu vefat etti

Tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Kemal Kuruçay'ın vefat ettiğini açıkladı.
Nedim Saban "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
59 yaşında vefat eden Kemal Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. AnkaraMüjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır.1989 yılından itibaren 90lı yılların başında TiyatrocuMehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli birde sinema filmleri vardır.