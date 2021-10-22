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    • 22.10.2021 19:34
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    • 22.10.2021 19:56
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    Son dakika: Kemal Kuruçay’dan kahreden haber! Ünlü oyuncu vefat etti

    Bizim Semtin Çocukları, Çocuklar Duymasın, Zilin Sesi, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Kemal Kuruçay’dan acı haber geldi. Tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Kemal Kuruçay’ın vefat ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

    Son dakika: Kemal Kuruçay’dan kahreden haber! Ünlü oyuncu vefat etti

    Tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Kemal Kuruçay'ın vefat ettiğini açıkladı.

    Nedim Saban "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

    59 yaşında vefat eden Kemal Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

    KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

    Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. AnkaraMüjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır.1989 yılından itibaren 90lı yılların başında TiyatrocuMehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli birde sinema filmleri vardır.

        Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında Atv'de yayınlanan "Gurbetçiler " adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi. Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

        2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.

        2014 yılında Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan "Mandıra Filozofu" adlı sinema filminde; Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, ve Kemal Kuruçay paylaştı.
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