Ve flaş karar! Çukur'un yerine geçecek olan Üç Kuruş ertelendi! Nesrin Cavadzade, Damla Makar derken şimdi de...

Ve flaş karar alındı. Çukur'un yerine geçecek olan Üç Kuruş ertelendi. Nesrin Cavadzade, Damla Makar derken şimdi de... İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor. Kulislerde bu dizinin pazartesi günleri ekranlara gelen ve geçen sezon final yapan Çukur dizisinin yerine geçeceği konuşuluyor. Üstelik kadrosunda Çukur dizisinde oynayan pek çok ünlü isim var. Ercan Kesal ve Mustafa Kırantepe bu isimler arasında. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi ilk tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin yayınlanan tanıtımlarında dizinin yakında başlayacağı ifade edilirken Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle yayın tarihinin Kasım ayına kaldığı belli oldu.

YAYIN TARİHİ ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş dizisi önümüzdeki hafta pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray derbisi olduğu için Üç Kuruş kasım ayında izleyicisiyle buluşacak.