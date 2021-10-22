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    • Magazin
    • 22.10.2021 14:18
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    • 22.10.2021 14:18
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    Ve flaş karar! Çukur'un yerine geçecek olan Üç Kuruş ertelendi! Nesrin Cavadzade, Damla Makar derken şimdi de...

    İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisi için flaş bir karar verildi. Çukur gibi yine Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısında olacak dizi önümüzdeki hafta pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray derbisi olduğu için Üç Kuruş kasım ayında izleyicisiyle buluşacak. Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden olacak.

    Üç Kuruş dizisi hakkında flaş karar!

    Ve flaş karar alındı. Çukur'un yerine geçecek olan Üç Kuruş ertelendi. Nesrin Cavadzade, Damla Makar derken şimdi de... İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor. Kulislerde bu dizinin pazartesi günleri ekranlara gelen ve geçen sezon final yapan Çukur dizisinin yerine geçeceği konuşuluyor. Üstelik kadrosunda Çukur dizisinde oynayan pek çok ünlü isim var. Ercan Kesal ve Mustafa Kırantepe bu isimler arasında. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi ilk tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin yayınlanan tanıtımlarında dizinin yakında başlayacağı ifade edilirken Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle yayın tarihinin Kasım ayına kaldığı belli oldu.

    YAYIN TARİHİ ERTELENDİ

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş dizisi önümüzdeki hafta pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray derbisi olduğu için Üç Kuruş kasım ayında izleyicisiyle buluşacak.

    İÇERDE VE ÇUKUR'DAN SONRA...

    Ay Yapım'ın İçerde ve Çukur dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi Üç Kuruş izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Tanıtımları yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları belli oluyor.

    ÇUKUR'DAN İSİMLER DE VAR

    Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında.

        EKİN KOÇ GELİYOR

        Ayrıca Uyanış Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer karakteriyle büyük beğeni toplayan ve geçen sezon sonu projeden ayrılan Ekin Koç dizinin başrollerinden olacak.

        Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç performansıyla diziye farklı bir hava katacak.

        OYUNCULARI

        Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

            KONU

            Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

            Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.
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            MOSSAD’a bilgileri Zürih’te verdim
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