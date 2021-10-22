Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Öfke krizine giren Feyza Aktan önce Özcan Deniz'i tokatladı ardından kıyafetlerini parçaladı. Bu gelişmeler sonrası Feyza Aktan hakkında bazı bilgiler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne? İşte detaylar!
FEYZA AKTAN KİMDİR?
Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.
DAVA AÇILDI
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.