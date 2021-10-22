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    • Magazin
    • 22.10.2021 14:17
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    • 22.10.2021 15:23
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    Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne?

    Feyza Aktan hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın görüntüleri soyal medyada gündem oldu. Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de evlenen Feyza Aktan, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen darp görüntüleri iyice ortalığı karıştırdı. Feyza Aktan öfke patlaması yaşayarak Özcan Deniz'i darp etti. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı. Bu gelişmelerin arkasından Feyza Aktan'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz’i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne?

    Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Öfke krizine giren Feyza Aktan önce Özcan Deniz'i tokatladı ardından kıyafetlerini parçaladı. Bu gelişmeler sonrası Feyza Aktan hakkında bazı bilgiler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne? İşte detaylar!

    FEYZA AKTAN KİMDİR?

    Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.

    Feyza Aktan Özcan Deniz'i tokatladı! Flaş görüntüler!

    DAVA AÇILDI

    Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

        VELAYET DAVASI EKLENDİ

        Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlak vermişti. Davanın dördüncü celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz, kız kardeşi Sibel Semerci ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı.

        BİR SONRAKİ CELSE KARAR VERİLECEK

        Davada tanık olarak Aktan'ın annesi ve sitede çalışan elektrik teknikeri dinlendi. Duruşma çıkışında Feyza Aktan yayın yasağı nedeniyle açıklama yapmayı reddetti.

        Aktan'ın avukatı, "Tanıklarımız dinlendi. Bir sonra ki celse karar verilecek" dedi. Özcan Deniz, soruları yanıtsız bıraktı.

        ÇOCUĞUNUN OKULUNDAN ARANDI

        Taraflar arasında yeni kriz gündeme gelmişti. İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

        Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

        Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

            İŞTE O GÖRÜNTÜLER

            Darp görüntülerine ulaşan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu görüntüleri canlı yayında ekrana getirdi.

            ARBEDEDE ÇOCUĞUN KAFASI KAPIYA ÇARPTI

            Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı.

            Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.
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            Haberler Magazin Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan nereli, mesleği ne?
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