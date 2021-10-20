Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Öyle fotoğraflarla gündeme geldi ki iddialı halleri ağızları açık bıraktı!

2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını bir türlü rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor. Son olarak bir arkadaşı ile çıktığı gece gezmesinden kareler yayınlayan Merve sosyal medya gündeminde.