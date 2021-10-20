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    • 20.10.2021 10:55
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    • 20.10.2021 10:59
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    Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Öyle fotoğraflarla gündeme geldi ki iddialı halleri ağızları açık bıraktı!

    Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Öyle fotoğraflarla gündeme geldi ki iddialı halleri ağızları açık bıraktı! Merve Boluğur göğüs dekolteli pozunu 'tehlikeli' notuyla paylaştı! Hızını alamadı tezgah üstüne çıktı, sosyal medya Merve'yi konuşuyor! Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Merve Boluğur açıldıkça açıldı!

    Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Öyle fotoğraflarla gündeme geldi ki iddialı halleri ağızları açık bıraktı! Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, yine soyundu.

    Paylaşımları ile şaşırtan Merve'den gelen yeni kareleri görenler, ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

    2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını bir türlü rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor. Son olarak bir arkadaşı ile çıktığı gece gezmesinden kareler yayınlayan Merve sosyal medya gündeminde.
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        Haberler Magazin Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Öyle fotoğraflarla gündeme geldi ki iddialı halleri ağızları açık bıraktı!
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