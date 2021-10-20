Merve Boluğur açıldıkça açıldı! Öyle fotoğraflarla gündeme geldi ki iddialı halleri ağızları açık bıraktı! Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, yine soyundu.
Paylaşımları ile şaşırtan Merve'den gelen yeni kareleri görenler, ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını bir türlü rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor. Son olarak bir arkadaşı ile çıktığı gece gezmesinden kareler yayınlayan Merve sosyal medya gündeminde.