Merve Boluğur göğüs dekolteli pozunu 'tehlikeli' notuyla paylaştı! Hızını alamadı tezgah üstüne çıktı sosyal medya Merve'yi konuşuyor!
Merve Boluğur göğüs dekolteli pozunu 'tehlikeli' notuyla paylaştı, sosyal medya onu konuştu. Hızını alamayıp tezgah üstüne çıkan Merve Boluğur Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Eski eşi Murat Dalkılıç'tan sonra hem aşk hem de kariyer hayatında çalkantılı bir dönem geçiren Merve Boluğur sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak siyah dekolteli elbisesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Boluğur'u görenler 'Merve yine aynı' yorumunda bulunuyor.
19.10.2021 12:01
- Son Güncelleme: 19.10.2021 12:05
Merve Boluğur göğüs dekolteli pozunu 'tehlikeli' notuyla paylaştı! Hızını alamadı tezgah üstüne çıktı, sosyal medya Merve'yi konuşuyor!
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir oyunculuğa mola veren Merve Boluğur, YouTube kanalından yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, o tarihten bu yana özel hayatında da pek bir hareketlilik bulunmuyor.