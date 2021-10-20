İncir çekirdeğini doldurmayacak sebep! Sadakatsiz 35. bölüm 2. fragmanı: İşler çığırından çıkıyor!

Sadakatsiz'de bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Sadakatsiz son bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Son bölümde Kadir, Derya ile yakın olmaya çalıştı. Aslında Aras'ın peşinde olan ve onu çevresindeki insanları öğrenmeye çalışan Kadir, bu yolda Derya'yı kendine hedef seçti. Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet etti ve o sırada Volkan da geldi. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulandı ve bu konuda Asya'yı uyardı. Volkan'la birlikte akşam yemeği yemeye giden Derin, burada Asya ve Ali'yi de görünce tadı kaçtı. İzleyicilerin merakla beklediği Sadakatsiz 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

ASYA, KADİR İSİMLİ ADAMDAN HABERSİZ

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.