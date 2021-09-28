Merve Boluğur yine rezil oldu 'can çekişiyor resmen!' Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla olay oldu. Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu, bu kez de kaş yapayım derken göz çıkardı. Merve Boluğur, yaptığı paylaşıma abartılı derecede Photoshop yapınca alay konusu oldu. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı karıştıran o paylaşımı...
28.09.2021 09:27
- Son Güncelleme: 28.09.2021 09:27
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile sık sık adından söz ettiriyor.
Bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.