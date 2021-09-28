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Merve Boluğur yine rezil oldu 'can çekişiyor resmen!' Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla olay oldu. Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu, bu kez de kaş yapayım derken göz çıkardı. Merve Boluğur, yaptığı paylaşıma abartılı derecede Photoshop yapınca alay konusu oldu. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı karıştıran o paylaşımı...

28.09.2021 09:27 - Son Güncelleme: 28.09.2021 09:27
Merve Boluğur yine rezil oldu ’can çekişiyor resmen!’ Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile sık sık adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur yine rezil oldu ’can çekişiyor resmen!’ Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı

2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor.

Merve Boluğur yine rezil oldu ’can çekişiyor resmen!’ Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı

Bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur yine rezil oldu ’can çekişiyor resmen!’ Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı Photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

Merve Boluğur yine rezil oldu ’can çekişiyor resmen!’ Kaş yapayım derken göz çıkardı görenler tanıyamadı

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