Kuruluş Osman'da herkes ters köşe olacak! Osman Bey'in Turgut Alp planı: Güçler birleşti! Bunu kimse beklemiyordu! 67. bölümde...

ATV ekranlarında her hafta Çarşamba akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu büyük ses getirdi. Dizinin hikayesine katılan yeni karakterler ortalığı kasıp kavurdu. Son olarak EDHO oyuncusunu da ekibine katan Kuruluş Osman'ın 20 Ekim akşamı yayınlanacak yeni bölümü akıllara zarar! Osman Bey Turgut Alp'i kurtarmak için öyle bir plan yaptı ki, hem karakterler hem izleyiciler şoke olacak. Planıyla ters köşe yapan Osman Bey mutlu sona ulaşabilecek mi? Bunu kimse beklemiyordu! 67. bölümde yer yerinde oynuyor.