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    • Magazin
    • 20.10.2021 16:24
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    • 20.10.2021 16:24
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    Kuruluş Osman'da herkes ters köşe olacak! Osman Bey'in Turgut Alp planı: Güçler birleşti! Bunu kimse beklemiyordu! 67. bölümde...

    Kuruluş Osman 20 Ekim Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin 67'nci bölüm tanıtımında, ‘’Pusatlarımız bilensin! Türk’ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!’’ sözleri damga vurdu. Yeni sezonda yepyeni karakterler ve oyuncularla ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın bu akşamki yeni bölümü izleyicileri yeni bir maceraya sürükleyecek. EDHO'nun Ömer Çakırbeyli karakteriyle ünlenen oyuncusu Can Bartu Arslan bu sezon Kuruluş Osman'da fırtınalar estiriyor. İlgi ile izlenen dizinin bu akşamki yeni bölümünde Osman Bey'in, Turgut Alp'i kurtarabilmek için yaptığı plan herkesin ağzını açık bıraktıracak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’da herkes ters köşe olacak!

    ATV ekranlarında her hafta Çarşamba akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu büyük ses getirdi. Dizinin hikayesine katılan yeni karakterler ortalığı kasıp kavurdu. Son olarak EDHO oyuncusunu da ekibine katan Kuruluş Osman'ın 20 Ekim akşamı yayınlanacak yeni bölümü akıllara zarar! Osman Bey Turgut Alp'i kurtarmak için öyle bir plan yaptı ki, hem karakterler hem izleyiciler şoke olacak. Planıyla ters köşe yapan Osman Bey mutlu sona ulaşabilecek mi? Bunu kimse beklemiyordu! 67. bölümde yer yerinde oynuyor.

    TEKFURLARIN KARŞISINA GEÇİYOR: TÜRK'ÜN TEK DAMLA GÖZYAŞI İÇİN CÜMLE CİHANI YAKARIZ!

    Kuruluş Osman'ın 67. yeni bölümü 20 Ekim (bugün) saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. İşte yeni bölümde izleyicileri bekleyen sürprizler...

    Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

    BALA HATUN VE MALHUN HATUN YANYANA!

    Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir.

    Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

    Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

    KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI!

    Burak Özçivit : Osman
    Didem Balçın: Selcan
    Yıldız Çağrı Atiksoy: Malhun Hatun
    Serhat Kılıç: Kosses
    Erkan Avcı: Nikola

    Seda Yıldız: Şeyh Edebali
    Yıldıray Şahinler: Rogatos
    Özge Törer: Bala Hatun
    Emre Basalak: Gündüz
    Rüzgar Aksoy: Turgut
    Burak Çelik: Göktuğ
    Çağrı Şensoy: Cerkutay
    Yiğit Uçan: Boran
    Ahmet Yenilmez: Demirci Davud

    Emin Gürsoy: Kumral Abdal
    Buse Arslan Akdeniz: Aygül
    Şeyma Korkmaz: Mari
    Serdar Kayaokay: Gregor
    Oğuzhan Karbi: Nestor
    Serhat Parıl: Feodor
    Melis Gürhan : Cornelia
    Burak Alp Yenilmez: Kutan
    Gizem Kala : Gökçe
    Recep Çavdar: Andreas
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    Haberler Magazin Kuruluş Osman'da herkes ters köşe olacak! Osman Bey'in Turgut Alp planı: Güçler birleşti! Bunu kimse beklemiyordu! 67. bölümde...
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