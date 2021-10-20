EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın diziden ayrılışı hayranlarını bir hayi üzdü. Fenomen dizinin heyecanla beklenen yeni sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda İlyas'ın otomobilde silahla vurulduğu görüldü. Çakırbeyli'nin ölüp ölmediği 26 Ekim'deki yeni bölümde belli olacak. Ancak karaktere hayat veren Ozan Akbaba'nın bir süredir zaten diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Öte yandan Akbaba'nın biyografisi günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Akbaba eşi kim? Kiminle evli? Kaç çocuğu var?
OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılında sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.
Aynı zamanda film müzikleri de yapan ünlü oyuncu 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.
OZAN AKBABA'NIN EŞİ KİM, KİMİNLE EVLİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ozan Akbaba 2015 yılından bu yana da EDHO dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. 1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu bulunuyor.