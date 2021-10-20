EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın diziden ayrılışı hayranlarını bir hayi üzdü. Fenomen dizinin heyecanla beklenen yeni sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda İlyas'ın otomobilde silahla vurulduğu görüldü. Çakırbeyli'nin ölüp ölmediği 26 Ekim'deki yeni bölümde belli olacak. Ancak karaktere hayat veren Ozan Akbaba'nın bir süredir zaten diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Öte yandan Akbaba'nın biyografisi günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Akbaba eşi kim? Kiminle evli? Kaç çocuğu var?