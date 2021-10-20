Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.10.2021 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 23:05
    ABONE OL

    EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Akbaba eşi kim? Kiminle evli? Kaç çocuğu var?

    EDHO'nun 200. bölüm fragmanı fırtınalar estirdi. Yeni sezon fragmanında İlyas Çakırbeyli silahla vuruldu. Çakırbeyli'nin ölüp ölmediği 26 Ekim 2021 Salı günü yayınlanacak yeni sezon birinci bölümünde belli olacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonuna İlyas Çakırbeyli damga vurdu. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Akbaba eşi kim? Kiminle evli? Kaç çocuğu var? İşte Akbaba'nın oynadığı diziler ve özel hayatı hakkında araştırılanlar...

    takvim.com.tr
    EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba kimdir?

    EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın diziden ayrılışı hayranlarını bir hayi üzdü. Fenomen dizinin heyecanla beklenen yeni sezon ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda İlyas'ın otomobilde silahla vurulduğu görüldü. Çakırbeyli'nin ölüp ölmediği 26 Ekim'deki yeni bölümde belli olacak. Ancak karaktere hayat veren Ozan Akbaba'nın bir süredir zaten diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Öte yandan Akbaba'nın biyografisi günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Akbaba eşi kim? Kiminle evli? Kaç çocuğu var?

    OZAN AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Ünlü oyuncu Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılında sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

    Aynı zamanda film müzikleri de yapan ünlü oyuncu 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

    OZAN AKBABA'NIN EŞİ KİM, KİMİNLE EVLİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

    Ozan Akbaba 2015 yılından bu yana da EDHO dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. 1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

        HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

        Güldür Güldür

        Poyraz Karayel

        Arka Sokaklar

        Kuzey Güney

        Cennetin Sırları

        Kavak Yelleri

        Kırık Kanatlar

        HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

        Aman Reis Duymasın

        Abluka

        Mutlak Adalet

        Krallar Kulübü

        Kadir ve Kardeşleri

        Ammar:Cin tarikatı

        Sürgün İnek - Selçuk

        Yarım Kalan Mucize

        Bir Hikayem Var
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan sinyali verdi, YPG’li teröristleri korku sardı!
        Haberler Magazin EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Akbaba eşi kim? Kiminle evli? Kaç çocuğu var?
            SON DAKİKA