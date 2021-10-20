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    • Magazin
    • 20.10.2021 17:09
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    • 20.10.2021 17:56
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    Bahar Şahin'in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi soluğu hastanede aldı

    Bahar Şahin'in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi, soluğu hastanede aldı! Genç oyuncu önceki gün katıldığı bir davette tercih ettiği yeşil derin dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Bahar Şahin, göğüs dekolteli paylaşımının ardından hastanelik olması, "Nazar değdi" yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte Bahar Şahin'in çok konuşulan o karesi...

    Bahar Şahin’in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi soluğu hastanede aldı

    Bahar Şahin'in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi soluğu hastanede aldı. Katıldığı bir davette stili ile dikkat çeken Bahar Şahin kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Beren Saat, Ece Sükan ve Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimler katıdığı davetin en dikkat çeken ismi Bahar Şahin oldu.

    24 yaşındaki oyuncu, yeşil mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şahin davetteki eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı. Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle çekildiği fotoğrafına Instagram'dan beğeni yağdı.

    Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.

        Sosyal medyada Şahin'e, Bahar Şahin'e 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

        Geçen haftalarda bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürmüştü.

        Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon almıştı.
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        Haberler Magazin Bahar Şahin'in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi soluğu hastanede aldı
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