Bahar Şahin'in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi soluğu hastanede aldı. Katıldığı bir davette stili ile dikkat çeken Bahar Şahin kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Beren Saat, Ece Sükan ve Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimler katıdığı davetin en dikkat çeken ismi Bahar Şahin oldu.
24 yaşındaki oyuncu, yeşil mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şahin davetteki eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı. Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle çekildiği fotoğrafına Instagram'dan beğeni yağdı.
Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.