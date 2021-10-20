Bahar Şahin'in göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yaktı geçti! Sonunda nazar değdi soluğu hastanede aldı. Katıldığı bir davette stili ile dikkat çeken Bahar Şahin kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Beren Saat, Ece Sükan ve Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimler katıdığı davetin en dikkat çeken ismi Bahar Şahin oldu.