Kuruluş Osman'da herkes ters köşe olacak! Osman Bey'in Turgut Alp planı: Güçler birleşti! Bunu kimse beklemiyordu! 68. bölümde...

ATV ekranlarında her hafta Çarşamba akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu büyük ses getirdi. Dizinin hikayesine katılan yeni karakterler ortalığı kasıp kavurdu. Son olarak EDHO oyuncusunu da ekibine katan Kuruluş Osman'ın 20 Ekim akşamı yayınlanacak yeni bölümü akıllara zarar! Osman Bey Turgut Alp'i kurtarmak için öyle bir plan yaptı ki, hem karakterler hem izleyiciler şoke olacak. Planıyla ters köşe yapan Osman Bey mutlu sona ulaşabilecek mi? Bunu kimse beklemiyordu! 67. bölümde yer yerinde oynuyor.
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Kuruluş Osman'ın 67. yeni bölümü 20 Ekim (bugün) saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. İşte yeni bölümde izleyicileri bekleyen sürprizler...
Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.
BALA HATUN VE MALHUN HATUN YANYANA!
Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir.
Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.
Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI!
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın: Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy: Malhun Hatun
Serhat Kılıç: Kosses
Erkan Avcı: Nikola
Seda Yıldız: Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler: Rogatos
Özge Törer: Bala Hatun
Emre Basalak: Gündüz
Rüzgar Aksoy: Turgut
Burak Çelik: Göktuğ
Çağrı Şensoy: Cerkutay
Yiğit Uçan: Boran
Ahmet Yenilmez: Demirci Davud
Emin Gürsoy: Kumral Abdal
Buse Arslan Akdeniz: Aygül
Şeyma Korkmaz: Mari
Serdar Kayaokay: Gregor
Oğuzhan Karbi: Nestor
Serhat Parıl: Feodor
Melis Gürhan : Cornelia
Burak Alp Yenilmez: Kutan
Gizem Kala : Gökçe
Recep Çavdar: Andreas