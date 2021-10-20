Bahar Şahin'den korkutan haber! Eğlencesi kursağında kaldı, hastane odasından paylaştı: 'Sen bunu hak ettin Bahar!'
Bahar Şahin'den korkutan haber! 'Sen bunu hak ettin' dedi hastane odasından paylaştı! Bahar Şahin'e ne oldu? Önceki akam bir davete katılan Bahar Şahin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Katıldığı eğlencede derin göğüs dekolteli kıyafeti ile boy boy kareler paylaşan Şahin'in gecesi kötü bitti. Hastaneden serum fotoğrafı paylaşan genç oyuncu, "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.
20.10.2021 11:33
- Son Güncelleme: 20.10.2021 11:45
BAHAR ŞAHİN'DEN KORKUTAN HABER!
Eğlencesi kursağında kaldı, hastane odasından paylaştı! Bahar Şahin önceki akşam bir davete katıldı. Oyuncu, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Geçen haftalarda bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürmüştü. Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon almıştı.
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