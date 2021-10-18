Nusret Gökçe'ye kötü haber davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para bakın ne kadar! Londra'da yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla sık sık gündem olan Nusret Gökçe, bu kez eski çalışanlarının açtığı dava nedeniyle gündemde. İngiliz The Sun gazetesi, eski çalışanlarının Nusret'i 'bahşişlerine el koymak'la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı.