Nusret Gökçe ABD'de çalışanları 70 saat çalıştırıp paralarını vermedi! Rezalete imza atan Nusret Gökçe davalık oldu... Dünya çapında ünlenen işletmeci Nusret Gökçe, bugün dünya basınında manşet oldu. İddialara göre Nusret Gökçe, restoranlarda görev alan elemanlarını insanlık dışı şartlarda çalışıtırıp para ödemiyor. ABD'nin New York eyaletinde çalışan 5 kişi, haftada 70 saat çalıştırıldıkları gerekçesiyle dava açtı. İşte Nusret Gökçe'nin dünya basınında yer alamasına neden olan skandalı.
Tuz serpme hareketiyle üne kavuşan Nusret Gökçe'ye çalışanları dava açtı. CNBC'nin haberine göre, 'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan işletmeci Nusret Gökçe'nin New York şubesinde çalışan 5 kişi, haftada 72 saat çalıştırılıp mesai ücreti ödenmediği gerekçesiyle Gökçe'yi şikayet etti.
Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler, Eyyüp Yeniçeri ve İbrahim Geçit isimli çalışanların Nusr-Et et lokantası zincirinde 2018-2019 yılları arasında işe alınıp ABD'ye yerleşmelerinden önce Türkiye'de yaşadıkları, mutfakta ızgara bölümünde çalıştıkları belirtildi.