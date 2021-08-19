Nusret Gökçe ABD'de çalışanları 70 saat çalıştırıp paralarını vermedi! Rezalete imza atan Nusret Gökçe davalık oldu... Dünya çapında ünlenen işletmeci Nusret Gökçe, bugün dünya basınında manşet oldu. İddialara göre Nusret Gökçe, restoranlarda görev alan elemanlarını insanlık dışı şartlarda çalışıtırıp para ödemiyor. ABD'nin New York eyaletinde çalışan 5 kişi, haftada 70 saat çalıştırıldıkları gerekçesiyle dava açtı. İşte Nusret Gökçe'nin dünya basınında yer alamasına neden olan skandalı.