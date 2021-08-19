Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.08.2021 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 09:01
    ABONE OL

    Nusret Gökçe ABD'de çalışanları 70 saat çalıştırıp paralarını vermedi! Rezalete imza atan Nusret Gökçe davalık oldu

    'Salt Bae' hareketiyle ünlenen işletmeci Nusret Gökçe'nin başı çalışanları tarafından açılan dava nedeniyle belada. İnternet fenomeni Nusret'in lüks et lokantası zincirine ABD'de yeniden dava açıldı. Bu kez, şirketin ABD'deki lokasyonlarında çalışmak üzere Türkiye'den işe alındıklarını söyleyen çalışanlardan 5'i fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle dava açtığını duyurdu. Davada ayrıca yönetici pozisyonundaki kişilere çöpü çıkarmak, bulaşık yıkamak, davlumbaz temizlemek, tuvaletleri temizlemek gibi işlere yönlendirdiği de yer alıyor.

    Nusret’e dava şoku! 5 Türk çalışanı isyan etti

    Nusret Gökçe ABD'de çalışanları 70 saat çalıştırıp paralarını vermedi! Rezalete imza atan Nusret Gökçe davalık oldu... Dünya çapında ünlenen işletmeci Nusret Gökçe, bugün dünya basınında manşet oldu. İddialara göre Nusret Gökçe, restoranlarda görev alan elemanlarını insanlık dışı şartlarda çalışıtırıp para ödemiyor. ABD'nin New York eyaletinde çalışan 5 kişi, haftada 70 saat çalıştırıldıkları gerekçesiyle dava açtı. İşte Nusret Gökçe'nin dünya basınında yer alamasına neden olan skandalı.

    Tuz serpme hareketiyle üne kavuşan Nusret Gökçe'ye çalışanları dava açtı. CNBC'nin haberine göre, 'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan işletmeci Nusret Gökçe'nin New York şubesinde çalışan 5 kişi, haftada 72 saat çalıştırılıp mesai ücreti ödenmediği gerekçesiyle Gökçe'yi şikayet etti.

    Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler, Eyyüp Yeniçeri ve İbrahim Geçit isimli çalışanların Nusr-Et et lokantası zincirinde 2018-2019 yılları arasında işe alınıp ABD'ye yerleşmelerinden önce Türkiye'de yaşadıkları, mutfakta ızgara bölümünde çalıştıkları belirtildi.

        HAFTADA 70 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRMIŞ

        Dava Salı günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıldı. 'Salt Bae' lakaplı Nusret Gökçe'nin mesai ödememek için 5 çalışanı yönetici olarak sınıflandırdığı ve haftada 70 saat daha fazla çalıştırdıkları iddia edildi.

        Çalışanların haftada 40 saati aşan çalışma süresinde fazla mesai ücreti alma hakkına sahip olduğu belirtilen Adil Çalışma Standartları Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Kanuna göre fazla mesai ücretinin saatlik ücretin 1.5 katına eşit olmalıdır.

        TUVALET TEMİZLETME GÖREVİ VERMİŞ

        5 çalışanın Temmuz ayında Nusr'et'den ayrıldıkları ifade edildi. Gökçe'nin restoranda olduğu zamanlarda, dava açan 5 kişinin daha uzun saatler çalışmalarının yanı sıra, kendisi için özel yemekler pişirmelerini istediği de öne sürüldü.

            Davada ayrıca yönetici pozisyonundaki kişilere çöpü çıkarmak, bulaşık yıkamak, davlumbaz temizlemek, tuvaletleri temizlemek gibi işlere yönlendirdiği de yer alıyor.

            İSTANBUL'DA ÇALIŞIYORLARDI

            Davada, beş davacıdan dördü Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler ve Eyyüp Yeniçeri Queens'de ve beşincisi İbrahim Geçit Miami'de yaşıyor.

            Tamamı Türk vatandaşı olan 5 çalışan daha önceden İstanbul'daki Nusr-et'te çalışıyordu. Çalışanların iddiasına göre Nusr-Et ABD'de çalışmaları konusunda bizzat teşvik etti.
                CHP’li yıkım kararına mahkeme engeli
                Haberler Magazin Nusret Gökçe ABD'de çalışanları 70 saat çalıştırıp paralarını vermedi! Rezalete imza atan Nusret Gökçe davalık oldu
                    SON DAKİKA