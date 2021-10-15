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    • Magazin
    • 15.10.2021 14:54
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    • 15.10.2021 15:02
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    İbrahim Tatlıses'ten gelini Yasemin Şefkatli'ye göz kamaştıran servet değerinde bir hediye! 'Altın kemer'

    Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu.  550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine verdiği hediye merak edildi. Oğlunun düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı. İşte çok konuşulan İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemer...

    Tatlıses’ten gelini Yasemin’e göz kamaştıran hediye! ’Altın kemer’

    Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine verdiği hediye merak edildi. İbrahim Tatlıses'ten gelini Yasemin Şefkatli'ye göz kamaştıran servet değerinde bir hediye geldi.

    İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri 7 Ekim tarihinde görkemli bir şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe 550 kişi davetli olarak katıldı.

    Tatlıses'in gelinine vereceği hediye ise merak konusuydu.

        TATLISES'TEN GELİNE ALTIN KEMER

        İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer verildiği söylendi. Daha sonra paylaşılan fotoğraflarda görülen Şefkatli'nin üzerindeki altın kemeri İbrahim Tatlıses'in taktığı öğrenildi.

        İbrahim Tatlıses'in düğün için servet değerinde bir harcama yaptığı söyleniyor.

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