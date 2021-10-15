İbrahim Tatlıses'ten gelini Yasemin Şefkatli'ye göz kamaştıran servet değerinde bir hediye! 'Altın kemer'

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine verdiği hediye merak edildi. İbrahim Tatlıses'ten gelini Yasemin Şefkatli'ye göz kamaştıran servet değerinde bir hediye geldi.