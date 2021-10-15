Kocasına 'Kardeşimle yatmak istiyorum' dedi kardeşi sevgilisi çıktı! Fulya ile Umudun Olsun'da yine skandal yine kaos! Porno rezaletini aratmadı!

Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara sığmayacak bir skandal daha yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda büyük tepkilere neden olan porno rezaletinin ardından programda yeni bir skandal patladı. Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Mustafa Önal isimli bir vatandaş eşinin 3 ay boyunca 'kardeşlerim' diyerek eve aldığı adamlarla sevgili çıktığını söyledi. Önal, "Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı." dedi. Söz konusu olay sosyal medyada da büyük bir infial yarattı. Kullanıcılar porno rezaletinin ardından reyting amaçlı konuların işlendiğini söyledi.
BİR SKANDAL DAHA...
Fulya ile Umudun Olsun programındaki cinsel içerikli video rezaletinin ardından akıllara durgunluk veren bir skandal daha patlak verdi. Programa çıkan Mustafa Önal isimli şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi.
"KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLARI EVE ALIP BİRLİKTE OLDU"
Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polise verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.