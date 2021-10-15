Kocasına 'Kardeşimle yatmak istiyorum' dedi kardeşi sevgilisi çıktı! Fulya ile Umudun Olsun'da yine skandal yine kaos! Porno rezaletini aratmadı!

PORNO OLAYI

'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu öne sürdü. İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti. Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.

GÜLÜŞMELER EŞLİĞİNDE İZLEDİLER



Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izlerken, seyircilerin adeta gözüne sokarcasına bir yazı ise arka planda yer aldı.