İkinci sezonunda Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101'de 3. sezon tarihi sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. 2. sezon bölümlerini izleyen seyirciler 3. sezona dair bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Aşk 101 3. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.