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    • Magazin
    • 14.10.2021 08:08
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    • 14.10.2021 08:08
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    Eşinin ihanetine uğrayan ünlü oyuncu Burak Sergen'den jet boşanma davası: Gerekçe zina!

    Geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş ve ardından evlendiği Nihan Ünsal'ın ihanetine uğramıştı. Aldatıldığını gazetelerden öğrenen Sergen ile ünlü oyuncuya ihanet eden Ünsal'ın arasındaki boşanma davasının detayları ortaya çıktı.

    Jet hızıyla boşanma davası!

    Oyuncu Burak Sergen, çok ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.



    ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA


    Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal suçüstü yakalandı ve ihanet görüntülerini yayınlandı. Sergen ihanet görüntülerini mahkemeye delil olarak sunarak zina nedeniyle boşanma davası açtı.

    Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.



    Geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.



        İHANETİ GAZETELERDEN ÖĞRENDİ
        Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı.


        BOŞANMANIN DETAYLARI
        Sabah'ta yer alan habere göre, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran usta oyuncu eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı. İhaneti belgelerine Günaydın sayesinde ulaşan Sergen fotoğrafları delil olarak mahkemeye sundu.


        Bir an önce boşanma istediğini dilekçesinde dile getiren Sergen, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı. Boşanma davasına gizlilik kararı getirildi.

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        Haberler Magazin Eşinin ihanetine uğrayan ünlü oyuncu Burak Sergen'den jet boşanma davası: Gerekçe zina!
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