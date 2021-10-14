Eşinin ihanetine uğrayan ünlü oyuncu Burak Sergen'den jet boşanma davası: Gerekçe zina!

Oyuncu Burak Sergen, çok ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.
ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA
Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal suçüstü yakalandı ve ihanet görüntülerini yayınlandı. Sergen ihanet görüntülerini mahkemeye delil olarak sunarak zina nedeniyle boşanma davası açtı.
Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.
Geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.